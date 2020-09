Félpályás góllal mentett pontot a Dinamo

Két újonc légiós is betalált a labdarúgó 1. Liga harmadik fordulójának pénteki játéknapján. A Dinamo Bukarest spanyol tízesének gólja egészen különlegesre sikerült.

Nem bírtak egymással a felek Bukarestben • Fotó: telekomsport.ro

Az aradiak többször is növelhették volna az előnyt, miközben a kapusuknak is akadt dolga. A házigazdák a végjátékhoz közeledve tudtak egyenlíteni, a pár perce becserélt Cephas Malele révén, aki ezen a meccsen mutatkozott a FC Argeșnél.

A kéthetes nemzetközi szünetet követően pénteken két mérkőzéssel folytatódott az élvonalbeli bajnokság alapszakasza. A harmadik forduló nyitómeccsén az Aradi UTA a FC Argeș vendégeként játszott kétgólos döntetlent, majd az esti Dinamo–Botoșani találkozó végeredménye is 1–1 lett.

A Deportivo La Corunánál is megfordult spanyol légiós óriási találattal mutatkozott be a román bajnokságban. A hosszabbításban a Botoșani egyik argentin középpályása, Juan Cascini gyűjötte be második sárga lapját, de maradt a döntetlen.

A moldvaiak két győzelem után veszítettek pontokat, míg a Dinamo még nem tudott nyerni az új bajnoki idényben.

Labdarúgó 1. Liga – alapszakasz, 3. forduló



FC Argeș–Aradi UTA1–1 (0–1)

Gól: Malele (76.), ill. Bustea (10.)



Dinamo Bukarest–FC Botoșani 1–1 (0–1)

Gól: Valle (71.), ill. López (37., öngól)



További program:

Szeptember 12., szombat

15.30 Academica Clinceni–Chindia Târgoviște

18.00 Poli Iași–Medgyesi Gaz Metan

21.00 FC Voluntari–FCSB

Szeptember 13., vasárnap

19.00 Astra Giurgiu–Sepsi OSK

21.30 Kolozsvári CFR–FC Hermannstadt

Szeptember 14., hétfő

21.00 FC Viitorul–Universitatea Craiova

Labdarúgó 1. Liga, 2020–2021-es szezon, alapszakasz