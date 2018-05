Felküzdötték magukat a csúcsra

Második helyen végzett Tudor Racoțan (balra), országos bajnok lett Rareș Popescu (jobbra) • Fotó: Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub

Az ország legjobbjait felvonultató hétvégi megmérettetésen a 23 év alatti, már felnőtt korosztályúnak számító sportolók vettek részt. A népes mezőnyben mindhárom fogásnemben (szabadfogás, kötöttfogás, női birkózás) zajlottak a küzdelmek.

Marosvásárhelyt az Iskolás Sportklub (edzők: Gyarmati Ferenc, Fazakas Csaba, Dragoș Vlad) és a Mureșul Sportklub (Márton József) versenyzői képviselték, akik szabadfogásban voltak érdekeltek. Mindhárom birkózó kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a kétnapos küzdelemsorozatban, és sikerült dobogóra állniuk súlykategóriájukban.

Aranyérmet szerzett és országos bajnok lett az Iskolás Sportklub színeiben Rareș Popescu a 97 kilogrammosok versenyében, amelyben megelőzte a Kolozsvári Universitatea sportolóját, Alexandru Astileant, illetve ugyancsak nem talált legyőzőre Răzvan Kovács a Mureșul Sportklubtól, aki az 57 kg-osok között a CSM Buzău versenyzőjét, Mădălin Barangat múlta felül.

Ezüstéremmel be kellett érje viszont Tudor Racoțan (86 kg), aki a győztes, a CSM Călărași birkózója, Mihai Palaghia mögött végzett.

A két arany-, illetve egy ezüstéremnek köszönhetően a két marosvásárhelyi alakulat előkelő helyen végzett a klubok szabadfogású összesített ranglistáján is, ahol azonban kevéssel, de lemaradtak a dobogóról, így az első három helyet a győztes, a legtöbb érmet szerzett Kolozsvári Universitatea, a CSU Craiova és a Székelyudvarhelyi Fások SK foglalták el.

Székelyudvarhelyt egyébként nem csak a Fások SK képviselte, többen a bajnok Kolozsvári U színeiben léptek szőnyegre.

Az udvarhelyi klubot képviselő húszéves Gergen Zoltán végre révbe ért, hiszen eddig rendre a dobogón végzett, ám egyszer sem akasztották a nyakába az aranyérmet. Udvarhelyi házidöntőt szerveztek a 92 kilósok döntőjében, hiszen Gergen ellenfele a Fások SK korábbi kiválósága, jelenleg a kolozsvári egyetemistacsapatot erősítő Boros Gábor volt.

A csata Gergen 5–0-s sikerével ért véget. A Fások SK másik döntőse, Kovács Krisztián a 79 kilogrammos sportolók fináléjában egy moldvaival szemben maradt alul, így ezüstérmes lett.

„Gergen Zolinak most érett be a munkája gyümölcse, nagyon kiérdemelte ezt a sikert. Szép eredménynek számít ebben a korosztályban országos bajnoki címet szerezni. Kovács Krisztián is nagyszerűen birkózott, meglepetésre a döntőig menetelt, ahol kikapott egy erősebb ellenféltől. Én csak gratulálni tudok nekik” – mondta Bodrogi Csaba edző.