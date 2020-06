Felkészülés: kiütötte a Gaz Metant a Kolozsvári CFR

Egyértelmű győzelemmel hangolt a derbire a kolozsvári csapat • Fotó: Facebook/Fotbal Club CFR 1907

Az 1. Liga listavezetője a felsőházi rájátszás hatodik helyezettjével találkozott, és meglepően fölényesen nyert, figyelembe véve, hogy a CFR-hez hasonlóan a medgyesiek is legnagyobbrészt az alapjátékosaikkal léptek pályára.

A kolozsváriak mindkét félidőben háromszor találtak be. A gólgyártást már a 4. percben megkezdték Damjan Djokovic révén, aki később duplázott. A szünet után az egyik téli igazolás, Alexandru Chipciu is eredményes volt, aki megszerezte első gólját a CFR-nél. A Gaz Metan részéről csak a legvégén a becsületgólra futotta, Roberto Romeo állította be a végeredményt.

Ez volt a CFR második barátságos mérkőzése a bajnokság hétvégi újraindulása előtt, két nappal korábban, ugyancsak hazai pályán 2–1-re győzte le a Nagyszebeni Hermannstadt csapatát.

Megnyerte hazai edzőmérkőzését a Kolozsvári CFR Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a bajnokság újraindulása előtt a címvédésre törekvő Kolozsvári CFR, szombaton késő délután 2–1-re nyert a Nagyszebeni Hermannstadt ellen.

Az 1. Liga felsőházi rájátszásának harmadik fordulójában a címvédő és éllovas kolozsvári együttes rangadót játszik, június 14-én, vasárnap 20 órától a négy ponttal lemaradó, rivális FCSB-vel csap össze a fellegvári stadionban.

Labdarúgás, barátságos mérkőzés:

Kolozsvári CFR–Medgyesi Gaz Metan 6–1 (3–0)

Gólszerzők: Djokovic (4., 30.), Bordeianu (35.), Deac (62.), Vinicius (65.), Chipciu (77.), illetve Romeo (90.)