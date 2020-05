Feljutásra készül a csíki női focicsapat

A női labdarúgó bajnokságok esetében nem folytatódnak a 2. és a 3. Liga küzdelmei. A szakszövetség döntése értelmében a harmadosztályból négy csapat jut fel a második vonalba, erre esélyes az FK Csíkszereda is.

Korábbi felvétel • Fotó: Gábos Albin

Az első három csoportban tiszta kép, a bajnokság felénél a Bukaresti Dream Team, a Temesvári ASU Poli és a Gyulafehérvári Student Sport csapatai vezettek, és ez a három csapat az FRF szerint feljut a 2. Ligába.

A 4. csoportban a bajnokság felénél az FK Csíkszereda előnye csak egy pont volt a Bákói Măgurával szemben, a határozat szerint ez a két csapat osztályozót játszik majd a feljutásért.

Albu László, az FK Csíkszereda női csapatának vezetőedzője elmondta, hogy ezt az oda-vissza rendszerben elképzelt párharcot valószínű, hogy augusztusban, az új bajnokság kezdése előtt rendezik meg.

Elhangzott egy olyan elképzelés is a szakszövetség képviselőinek részéről, hogy mind a két együttes, a Bákó is a Csíkszereda is feljut,

mert a most befagyasztott bajnokságban a másodosztály egyik csoportja páratlan volt, az egyikben hat, a másikban pedig hét együttes szerepelt. Mi készülünk, a lányok lelkiismeretesen, otthonaikban, egyénileg végzik a kiadott edzésprogramot” – nyilatkozta Albu.