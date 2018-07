Felidézték a régi szép pillanatokat az udvarhelyi teremfocisok

A megható pillanatok után Orbán Árpád, Székelyudvarhely alpolgármestere mondott beszédet. Hangsúlyozta, a helyi önkormányzat továbbra is támogatja a sportlétesítmények létrehozását, hiszen az eredményes sport a gazdasági fejlődéshez is hozzájárul, ennek érdekében pedig a közösségnek és a magánszférának is össze kell fognia.

A látványos cselekben, fantasztikus megoldásokban gazdag mérkőzést Déva nyerte 5–3-ra. A találkozókat oklevél- és mezosztás, közös fotózás, valamint himnuszéneklés követte, az egybegyűltek pedig egy vacsora mellett elevenítették fel a több mint tízéves emlékeket.

Kicsiben nagyok voltunk torna

Székelyudvarhely Sportklub 2003–Marosvásárhelyi Transilvania 4–1 (3–0)

Székelyudvarhely Sportklub 2008–Dévai CIP 3–5 (0–1)

Kicsiben is kicsik leszünk



Vegyes érzelmekkel készülök a péntek délutáni nosztalgiaünnepre. Biztos, hogy jó lesz újra látni a két bajnokcsapatot, újra élni a szép emlékeket. Kevesebben tudják, hogy néhány nap múlva egy másik jelentős évfordulót is ünnepelhetnénk: öt éve, hogy megalakult a Futsal Klub Székelyudvarhely, amely az idő közben árván maradt, majd csődbe ment SK helyét vette át a város sportéletében.



A Sepsiszentgyörgyről visszatért Jakab Zoltán kezdeményezését néhány lelkes, sportszerető vállalkozótársammal karoltuk fel. Projektünkre az akkori városvezetés is áldását adta, és támogatásáról biztosított minket.



Az újrakezdés lelkesedése gyors eredményeket hozott: érkeztek a győzelmek, a városi sportcsarnokban ismét telt házas mérkőzéseken szurkolhattunk a székelyföldi játékosokból verbuvált csapatnak. A látványos találkozóknak és a kivételes szurkolótábornak köszönhetően a Digi TV élő közvetítéseinek kedvelt helyszíne lett Székelyudvarhely. Az udvarhelyszéki kis- és középvállalkozókból verbuvált támogatók száma már az első idény végére negyven fölött volt.



Kevesen tudják azt, hogy az FK-nál alkalmazott finanszírozási forma máig egyedülálló a román futsal 1. Ligában. Az FK az a klub, amelynek a legnépesebb, vállalkozókból álló támogatói köre van, ugyanakkor megalakulása óta minden évben az első ligában szereplő gárdák közül a legkisebb költségvetési támogatást kapta.



Az ellenfeleink – talán a csíkszeredai csapat kivételével – szinte kizárólag városi és megyei költségvetési forrásokból gazdálkodnak. Itt egy példa. A 2014–2015-ös idényben a Marosvásárhelyi City`us ellen alulmaradtunk a bajnoki döntőben. Abban a szezonban a vásárhelyi klub önkormányzati támogatása közel tízszerese volt a miénknek.



Megalakulásunk óta öt bajnoki idényben szerepeltünk, egy ezüstérem, egy bronzérem, két negyedik és egy kilencedik hely az eddigi eredményeink. Egyértelműen bebizonyosodott, azok a klubok tudtak folyamatosan sikereket elérni, amelyek a helyi költségvetésből komoly támogatásban részesültek.



Kis pénz, kis foci. Öt év tapasztalata után kijelenthetem, hogy ma, kizárólag támogatói hozzájárulásokból nem lehet bajnoki címre esélyes csapatot fenntartani Székelyudvarhelyen. Évek óta jelezzük a városvezetésnek, hogy a versenysport támogatására szánt keret méltánytalanul alacsony – figyelembe véve az eredményeket és az aktív sportágak számát. A szurkolóink jogosan várják, hogy idegenlégiósokkal erősítsünk mi is, mint ahogy ellenfeleink több éve teszik.



Sajnos van egy rossz hírem számukra. Az idénre megszavazott városi támogatás ismeretében még megtartani sem tudjuk az itthon kinevelt, válogatott szintű játékosainkat, nemhogy erősítsünk. Szőcs László ősztől Csíkszeredában, Biró Attila pedig Déván folytatja.



„Kicsiben nagyok voltunk…” szlogennel nosztalgiázhatunk pénteken délután a sportcsarnokban.



Hogy mi a különbség a 2008-as bajnok SK és a 2018-as negyedik helyezett FK között? Mintegy 600 ezer lej. Az utolsó bajnoki cím megszerzését az akkori városvezetés közel 800 ezer lejjel támogatta, míg rá tíz évre az FK 170 ezer lej támogatást kap.



És miről szól majd a jövő? Kicsiben is kicsik leszünk? A választ a Városháza tér 5. szám alatt kell keresni.



Mi, támogatók, szurkolók még ilyen mostoha körülmények között is magunkénak érezzük a CSAPATOT.”



2018. június 28., Székelyudvarhely

Godra Zsolt,

az FK Székelyudvarhely elnöke