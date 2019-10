Félgőzzel játszva is simán nyert a Sepsi-SIC

• Fotó: Sánta Imre

A szerda esti találkozón a bajnoki címvédő háromszékiek lényegében már az első tíz percben eldöntötték a mérkőzés sorsát. Az összecsapás elején ugyan a vendégek szereztek vezetést, de nemsokára játékba lendültek a zöld-fehérek is, Mandache és Givens eredményes játékának, valamint egy 14–0-s sorozatnak köszönhetően jelentős előnyre tettek szert, amelyet az első negyed végéig tovább növeltek.

A folytatásban is Zoran Mikes tanítványai irányították a játékot, Kovács Renáta kapta el a fonalat, közelről és távolról is betalált a gyűrűbe, de Gödri-Părău és Orbán is csatlakoztak hozzá, így

húszpercnyi játékidő után már nem volt kétséges a győztes kiléte.