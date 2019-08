Felfutnak a Hargita csúcsaira

Nehéz próba vár a sportolókra • Fotó: Veres Nándor

Az idei kiíráson négy távon szaladnak a részvevők: krossz (10 km), félmaraton (21 km), maraton (42 km) és családi (5 km). A maratoni próba útvonala továbbra sem változott, érinti a Hargita-hegység négy legnagyobb csúcsát (Madarasi, Rákosi, Madéfalvi, Csicsói).

„Úgy terveztük, hogy idén is lesz ultra táv, a versenykiírásban meg is hirdettük. Csak a Hargitán nagyon sok fa ki van dőlve, és nem tudtuk megpucolni az út egyik részét, ezért az ultra próba eltörlése mellett döntöttünk. A maratoni távon is nagyon sokat kellett dolgoznunk, hogy használható legyen az útvonal. Idén kivettük a programból a félmaratoni váltót is, mivel az ultra távon adódott nehézségeink miatt már nem jutott időnk azt is megszervezni. Az elmúlt időszakban több mint húszan dolgoztunk az útvonalak kialakításán, tisztításán, a verseny napján közel hatvan önkéntes fog segíteni a lebonyolításban” – mondta Ilyés Loránd.

A Feel Good Sportegyesület vezetőjétől megtudtuk, hogy eddig online közel négyszázan regisztráltak már, a szombat reggeli helyszíni jelentkezés után pedig ez a szám könnyen átlépheti a 450-et, így a mezőny nagysága a tavalyiéhoz hasonló lesz.