Falutízesek Kupája: a Cserepgyárok csapata megvédte címét

Jó kezdeményezésnek bizonyult a csíkdánfalviak hokitornája • Fotó: Gál Mátyás

A Felcsíki Műjégpályán lezajlott tornán, a 15. Falutízesek Kupáján részt vett négy csapat a dánfalvi dűlők neveit viselte: Cserepgyárok, Dugás, Kerekdombok és Kubik. Kiegyensúlyozott mérkőzések voltak, a torna szabályzata szerint ugyanis a csapatok sorshúzással, a játékosok erőarányos elosztásával alakultak ki, a mérkőzések pedig 2x20 percesek voltak.

A kétnapos hétvégi torna nyitómérkőzését, a Cserepgyárok–Kerekdombok összecsapást 6–3-ra nyerték a cserépgyárosok, gólütők Ambrus Csongor 5, Süket Gábor 1, illetve Both Maté 2, Both Péter voltak. A második mérkőzés, a Kubik–Dugás találkozó 4–1-ről 4–4-es eredménnyel végződött, így a szabályzat szerint szétlövés döntött, a találkozót pedig a Kubik nyerte 6–5-re, a gólütők Dobos János 2, Antal Zsombor, Both Ágoston, Süket Norbert és Szabó Dávid, illetve Fülöp Zsolt, Both Tamás 2 és Erőss Áron 2 voltak. A második napi mérkőzéseken: Dugás–Cserepgyárok 3–2, Kubik–Kerekdombok 1–3, Cserepgyárok–Kubik 4–1 és Dugás–Kerekdombok 1–2 (szétlövés után).