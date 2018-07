Fabió Cannavaróéktól szenvedett vereséget a Sepsi OSK

Hamar hátrányba került a szentgyörgyi csapat. A meccs végén szépített az OSK • Fotó: Facebook/Guangzhou Evergrande FC

Az ázsiai csapat keretét többnyire hazai játékosok alkotják, de van néhány neves idegenlégiósuk is. Ilyen például a kolumbiai Jackson Martínez, akit 2016-ban 42 millió eurórét vásároltak meg az Atletico Madridtól (korábban az FC Portónál is játszott a negyvenszeres válogatott).

Mivel sok sérüléssel bajlódott, idén tavasszal felbontották vele a szerződést, de úgy néz ki, sikerült újból megegyezniük vele.

Hírességek a kínai csapatnál



A Kuangcsou Evergrande jelenleg a kínai élvonalbeli bajnokság ötödik helyén áll (a világbajnokság miatt szünetel a pontvadászat), öt pont a lemaradása a listavezető Sanghaj SIPG-vel szemben. Az Evergrande edzője a 136-szoros olasz válogatott labdarúgó, Fabio Cannavaro (aranylabdás – 2006, világbajnok – 2006). Korábban viszont olyan neves edzők is irányították a csapatot, mint az olasz Marcello Lippi vagy a brazil Felipe Scolari. Sztárfutballisták is megfordultak már az Evergrandénál, így például a brazil Robinho (2015), az olasz Alberto Gilardino (2014–2015), vagy az FC Barcelona brazil középpályása, Paulinho (2015–2017).

Jelenleg a kínai együttesnél játszik a brazil Talisca is. A 24 éves középpályást a portugál Benficától igazolták.

A szerdai felkészülési mérkőzésen a Kuangcsounál pályára lépett az ugyancsak brazil Alan is (korábban a brazil Fluminense és az osztrák RB Salzburgnál is játszott). Utóbbi rögtön a meccs elején kétszer is betalált, így nehéz helyzetbe hozta a Sepsi OSK-t.

HIRDETÉS

A háromszékiek viszont nem adták könnyen a bőrüket, és a 86. percben szépítettek, Hadnagy Attila értékesítette a szentgyörgyiek kapusának nagyszerű indítását: a bal szélről emelte be a labdát az ellenfél hálójába.

Egyenlítésre viszont már nem futotta a Sepsi OSK-tól.

Egy kis felháborodás is kialakult a meccsel kapcsolatosan, ugyanis az egyik szurkoló nem tudott bemenni a találkozóra, holott a Sepsi OSK korábban arról tájékoztatta drukkereit, hogy várják a mérkőzésre.

„Valószínűleg elkezdődött Bécsben a Sepsi OSK első felkészülési mérkőzése. A meghirdetett online közvetítés sajnos csapnivaló, és miután a Sepsi OSK hivatalos Facebook-oldalán felhívás jelent meg, melyben biztatják az ott tartózkodó OSK-rajongókat, hogy látogassanak ki a mérkőzésre, ott levő barátunk arról tudósít, hogy nem engedték be. Egyelőre ennyit tudunk... Ő írta ezt nekünk: Igen én is a hivatalos oldal infói szerint érkeztem ide. Egy kapu van, ahol két biztonsági őr nyitogatja a kaput a csapatok tagjainak. Páran vannak a lelátón, de ők nem tudom, kik lehetnek. Gyakorlatilag minden el van barikádozva” – olvasható a beszámoló a Sepsi OSK szurkolóinak Facebook-oldalán.