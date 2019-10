Ezúttal tízet lőtt a GYHK a Sapientiának

Számtalan gólhelyzetet kialakítottak a gyergyóiak a Sapientia U23 ketrece előtt, ám Demeter ezúttal is nagyszerűen védett • Fotó: Tamirjan Robert photography

Orbán Szilárd már a második percben betalált a Sapientia U23 ketrecébe, az első szünetben pedig már 5–0 állt az eredményjelzőn, azaz már nem volt kérdéses, hogy ismét a papírforma érvényesül, és a Gyergyói Hoki Klub megszerzi a három pontot.

A második harmad a gólok tekintetében már teljesen kiegyenlített volt, egy-egy találat született mindkét oldalon. A mérkőzést ellenben továbbra is a piros-fehérek irányították, azonban most is tapasztalható volt az, ami az egész eddigi szezonjukra rányomja a bélyegét: hiába a számtalan gólhelyzet, a befejezéssel gondok vannak.

Ez ezúttal belefért, még úgy is, hogy a harmadik harmad elején egymás után kettőt is lőtt a Sapientia U23. A gyergyóiak innentől pontosabban céloztak, és az egyébként ismét remekül védő Demeter kapuját négy góllal terhelték meg, kialakítva a 10–3-as végeredményt.

A Gyergyói Hoki Klubra a hétvégén ennél jóval nehezebb kihívások várnak, pénteken Brassóban a Corona vendégeként, vasárnap hazai pályán a Csíkszeredai Sportklubbal vívnak hatpontos, azaz az Erste Ligában és a romániai bajokságban is számító mérkőzéseket.

A Sapientia U23 legközelebb november 1-én és 2-án, Kézdivásárhelyen, a Steaua vendégeként lép pályára a hazai bajnokságban.

Romániai jégkorongbajnokság alapszakasz

Gyergyói Hoki Klub–Sapientia U23 10–3 (5​–0, 1–1, 4–2)

Gólszerzők: Orbán Szabolcs (2. és 36. perc), Albert Zagidullin (2., 9. és 51.), Benedek Roland (7.), Pavel Vorobjev (18.), Sára Tibor (46.), Péter Zsolt (55.), Mircea Constantin (59.), illetve Gecse Olivér (25. és 45.), Szabó Zsolt Ákos (42.).

Kapura lövések: 55–29.

Kiállításpercek: 8–2.