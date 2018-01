Évek óta a legjobbak között a marosvásárhelyi karatés

Tizenkét éve foglalkozik versenyszerűen a karatéval Székely Ildikó, akit 2016 után 2017-ben is Maros megye legjobb sportolójának választottak. A 23 éves versenyző közel tökéletes évet tudhat maga mögött, hiszen szinte mindent megnyert. Mégsem volt teljes az öröme, mivel nem tudta megvédeni egyéni világbajnoki címét. Vele készült interjúnkban a tavalyi év sikereiről, a sportágról és jövőbeli céljairól kérdeztük.

Igazi küzdőszellem. Székely Ildikó egyik összecsapása közben a világbajnokságon • Fotó: Facebook/Székely Ildikó

– Mit jelent az ön számára, hogy egymás után két évben is Maros megye legjobb sportolójának választották?

– Örvendek, hogy újra sikerült az első helyen végeznem. Remélem, idén is ugyanígy tudok teljesíteni, és minél jobb eredményeket szerzek Maros megyének. Nem számítottam rá, hogy ismét én leszek a legjobb, igazából nem is gondolkodtam rajta. Ezelőtt két-három évvel százszázalékos volt a teljesítményem és mégsem lettem az év sportolója.

– Hogyan értékeli az elmúlt évet, amikor mind belföldön, mind külföldön szinte mindent megnyert?

– Elégedett vagyok. Lehetett volna jobb is, de nem panaszkodom. Az év végére lebetegedtem, az is beleszólt a teljesítményembe. Remélhetőleg az előttem álló év még jobb lesz. Kicsit húzós volt a decemberi olaszországi világbajnokság. Számítottunk is erre, mert éppen a verseny előtt lettem beteg, ami nem volt a legmegfelelőbb időpont, így az akkori formám egyéniben a második helyre volt elegendő.

– Hogyan készül fel az egyes versenyekre?

– Naponta (hétvége kivételével) két edzés tartozik bele a felkészülésembe. Minden évben két nagy versenyre való felkészülés a legfontosabb, a többi pedig tesztversenynek számít, de ott ugyancsak kell teljesíteni egy bizonyos szinten. Akárcsak az utóbbi években, országos, Európa- és világbajnokság is szerepel a programomban.

– Milyen adottságok szükségesek ahhoz, hogy a legjobbak közé tartozz?

– Évről évre nagyon gyorsan fejlődik ez a sportág. A küzdelem során három percben száz százalékot kell nyújtani. Itt nincs tizenkét kör, mint például az ökölvívásban, úgyhogy minden pillanat meghatározó, hogy kivívd a továbbjutást. Minden mérkőzés különbözik, van amit taktikailag kell megoldani, mást technikailag.

Nekem a meccsek közben a gyorsaság és a megfelelő lelkiállapot az erősségem.

Már hozzászoktam ahhoz, hogy évente a legjobbak között vagyok. Korábban ifjúsági Európa-, és világbajnok voltam, onnan pedig nem volt könnyű átkerülni a felnőttekhez. Néhány éve azonban mindig sikerül a legjobban teljesítenem.

– Miért éppen a karatét, mint küzdősportot választotta?

– Ez egy jó kérdés. Nem volt különösebb nyomás a háttérben, ez megtetszett nekem.

– Mit adott eddig önnek ez a sportág?

– Elsősorban nagyon közeli barátokat, akik egymás mellett mindig kitartunk. Emellett élményeket, tele nyereségekkel, vereségekkel és mindezeken túllendülni. Fontosak számomra a versenytársaim és az edzőm (Drócsa József, szerk. megj.), akik nélkül a kiváló eredményeimet nem tudnám elérni.