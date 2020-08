Európa Liga: van esély egy Inter–Man. United döntőre

A labdarúgó Európa Liga két nagy esélyese, a Manchester United és az Inter Milan is bejutott hétfőn a sorozat elődöntőjébe, ahol elkerülik egymást.

Lukakuval nem bírtak a Leverkusen védői • Fotó: inter.it

Elsőként a milánói fekete-kékek biztosították helyüket a legjobb négy között. Antonio Conte legénysége a düsseldorfi arénában gólgazdag első félidő után ejtette ki az utolsóként versenyben maradt német csapatot, a Bayer Leverkusent.

Nicolo Barella és Romelo Lukaku góljával a lombardiaiak már húsz perc elteltével 2–0-ra vezettek. A Leverkusen Kai Havertz révén gyorsan szépített, de az egyenlítésre már nem futotta a gyógyszergyáriaktól. Az Inter megérdemelten jutott be az elődöntőbe, Lukakuék hét, míg Peter Bosz tanítványai mindössze két kapura lövéssel zárták a mérkőzést.

HIRDETÉS

Az augusztus 21-i döntőnek is otthont adó kölni stadionban a Manchester United megszenvedett a dán bajnok FC Köbenhavnnel. Az angol csapatnak volt egy les miatt visszafújt gólja az első félidő végén, másfelől Karl-Johan Johnsson nagy formában védett. A United végül csak a félórás hosszabbításban darálta be ellenfelét, Bruno Fernandes büntetőjével.

A meccs legszebb mozdulatát Rasmus Falk mutatta be, a dán középpályás két ellenfelet rázott le magáról egy nem mindennapi irányváltással.



Az Inter és a Man. United elkerüli egymást az elődöntőben, az olasz élcsapat a Sahtar Doneck–FC Basel, míg a „vörös ördögök” a Wolverhampton–Sevilla páharc nyertesével találkozik.

A negyeddöntő kedd este Gelsenkirchenben és Dusiburgban folytatódik, az elődöntő mérkőzéseit vasárnap és hétfőn rendezik.

UEFA Európa Liga, negyeddöntő:

Internazionale Milano–Bayer Leverkusen 2–1 (2–1).

Gól: Barella (15.), Lukaku (21.), ill. Havertz (25.).

Manchester United–FC Köbenhavn 1–0 – hosszabbítás után

Gól: Bruno Fernandes (95., büntetőből).



Kedden:

22.00 Wolverhampton Wanderers–Sevilla FC (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

22.00 Sahtar Doneck–FC Basel (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)



Az elődöntőben:

Augusztus 16., vasárnap: Wolves/Sevilla–Man.United

Augusztus 17., hétfő: Inter Milan–Sahtar/Basel