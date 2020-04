Európa egyetlen még zajló focibajnoksága élőben a tévében

A koronavírus-járvány közepette Európában egyedüliként Fehéroroszországban nem állt le a futballélet, sőt csak néhány fordulóval ezelőtt kezdődött el az élvonalbeli bajnokság, amely Romániában a hétvégétől élőben nézhető a Look Plus csatornán.

Nézők előtt rendezik a mérkőzéseket a fehérorosz élvonalban • Fotó: Facebook/Dinamo Brest

„A Look Plus és a Look Sport kihozzák a futballt a karanténból, és nagyszerű hírük van a romániai focirajongók számára. Európa egyetlen labdarúgó-bajnoksága, amely megálljt parancsolt a világjárványnak, élőben nézhető a Look TV csatornáin” – áll a televíziós csatorna felhívásában.

Ezen a hétvégén három mérkőzést tűztek műsorra a fehérorosz bajnokságból, mindegyiket a Look Plus csatornán lehet követni. Szombaton 16 órától a Torpedo Zogyino–Energetic-BGU és 19 órától az FK Gorodeja–Dinamo Minszk, vasárnap 15 órától az FC Minszk–BATE Boriszov találkozók szerepelnek a programban.

A Vysshaya Ligában – amelyben a csapatok nézők előtt játszanak – eddig három fordulót rendeztek, az éllovas az Energetic-BGU, amely a mezőnyben egyedüliként mindhárom meccsét megnyerte. A bajnokság címvédője a Dinamo Breszt, az együttes az előző szezonban megszakította az egymás után tizenhárom bajnoki címet nyert BATE Boriszov elképesztő sorozatát.