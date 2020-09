Erste Liga: parádézott a MAC HKB fiatal támadója

Négyszer is betalált a ligában első szezonját játszó fiatal támadó • Fotó: MAC HKB Újbuda felnőtt jégkorong csapata/Facebook

A jégkorong Erste Liga alapszakaszának negyedik mérkőzését játszotta vasárnap este a Ferencváros és a MAC HKB Újbuda. A Tüskecsarnokban rendezett rangadót – amelyen a zöld-fehérek voltak a pályaválasztók – a MAC veretlenül várta, míg a Csíkszeredai Sportklubbal társcímvédő Fradi pénteki bemutatkozó meccsén hosszabbítás után kapott ki a DEAC-tól.

Schlekmann Márk, a MAC HKB Erste Liga-újonc támadója fantasztikus teljesítményt nyújtott, a fiatal budapesti tehetség négy góllal keserítette a Ferencvárost.

Schlekmann az első harmadban kétszer, a másodikban és a harmadikban pedig egy-egy alkalommal talált be Arany Gergely kapujába.



Kangyal Balázs csapata remekül kihasználta emberelőnyeit, és kétszer is nyerésre állt a találkozón. Schlekmann mellett Sofron István is szépen gyűjtögette a pontokat, a csíkszeredai születésű tapasztalt csatár négy asszisztot jegyzett, míg a túloldalon Nagy Gergő duplázott.



Az FTC előbb 0–2-ről fordított, de az újbudaiak a harmadik 20 percben megléptek 4–3-ra, ami után Nagy Gergő egyenlített.

A hirtelen halálban Németh Attila biztosította be a két pontot Fodor Szabolcs együttesének, míg Sofronéknak ezúttal egy ponttal kellett beérniük.



Az Erste Liga következő mérkőzésén már erdélyi csapat lesz érdekelt, kedden 19.30-tól a Brassói Corona Debrecenben lép jégre. Szerdán FTC–Sportklub csúcsmeccset rendeznek a Tüskecsarnokban, pénteken pedig a Gyergyói HK a DEAC pályáján kezdi a szezont. Ugyanezen a játéknapon a Sportklub a MAC HKB-val, a Brassó a Vasassal találkozik.

Erste Liga, alapszakasz, 4. mérkőzés

FTC-Telekom–MAC HKB Újbuda 5–4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) – h.u.

Gólszerzők: Nagy Gergő (16., e.e., 48.), Rasmus Kulmala (25.), Tóth Gergely (35.), Németh Attila (61.) ill. Schlekmann Márk (4., emberelőny, 7., e.e., 35., 48., e.e.)

Kapura lövések: 53–32

Kiállítások: 8, ill. 14 perc