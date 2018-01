Erősített az Imperial Wet, hét külföldi játékost igazolt

Jelentősen átalakul a csíkszeredai teremlabdarúgó együttes. Több csapattagnak is megköszönték az eddigi munkát, helyettük pedig argentin, portugál és spanyol játékosokat igazoltak.

Hétfő óta edzésben. Az Imperial Wet teremlabdarúgói a február végén folytatódó bajnokságra készülnek • Fotó: Pinti Attila

Közzé is tették, hogy mely játékosok távoznak az együttestől és őket kikkel helyettesítik. Ez alapján a keretben maradt: Ovidiu Aramă (U19-es is), Balogh Zsolt Zalán, Birtalan Barna, Dato Kefashvili (kapus), Dobri Norbert, Gică Dospinescu (kapus), Kurkó Márk (U19-es is), Pavel Paul Vlăduț, Szőcs László és Tankó Levente.