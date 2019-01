Erősítéseket terveznek a vásárhelyi focicsapatnál

• Fotó: Facebook/MSE

Január 14-én gyűlt össze a keret. A csapat vezetősége edzőtábort is szervez, melynek egyelőre nincs biztos időpontja. Fehér Csaba edző ismertette, hogy több barátságos mérkőzést is játszanak februárban, harmadosztályos és külföldi csapatokkal is találkoznak.

Egyelőre annyi biztos, hogy közvetlenül az idénykezdés előtt két magyarországi csapattal is megmérkőznek Debrecenben, közülük az egyik a helyi DVSC második számú együttese lesz.