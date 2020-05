Erős bajnokságban akar sikeres lenni a GYHK

A Brassói Corona kiejtésével jutott be a GYHK az Erste Liga legjobb négy csapata közé • Fotó: Szabó Attila

– Nem úgy zárult a múlt szezon, ahogy bárki is szerette volna, de így is emlékezetes marad a Gyergyói Hoki Klub számára. Hogyan értékeli a 2019–2020-as évet gyergyói szemszögből?

– A gyergyói jégkorong legsikeresebb éve volt, úgy is, hogy a vége egy óriási űrt hagyott maga után. Amikor a Brassói Coronával vívott Erste Liga negyeddöntőből sikerrel léphettünk tovább, és jött az elődöntő a Csíkszeredai Sportklubbal, azt vártuk, hogy telt házas meccsek jönnek, felejthetetlen hangulat, a székely sport ünnepei. Ehhez képest az első mérkőzést üres csarnokban kellett játszanunk, és a másodikon sem lehettek ott a szurkolóink. Folytatás nem is következett. Persze, nem tudom, hogy meddig jutottunk volna, elértük volna-e a döntőt, de ettől függetlenül úgy gondolom, óriási élménytől fosztotta meg a vírus úgy minket a csapatot, mint a szurkolókat. Az év egészen addig kivételes volt számunkra, kezdve a Gyilkos-tó Kupa megnyerésével. A kupának több évtizedes hagyománya van, de korábban sosem nyerte meg a házigazda gyergyószentmiklósi csapat, elsősorban amiatt, hogy mindig olyan együtteseket hívtunk meg, vagy hívtak meg az elődeink, akik erősebbek voltak nálunk, akiktől tanulni lehetett. Az, hogy most nyertünk egy fontos jelzés volt: felnőttünk a feladathoz, reális cél kitűzni, hogy további trófeákért küzdhessünk.

Ez decemberben a Román Kupa döntőjébe jutással igazolódott be. Ott is nagyon közel voltunk a nagy sikerhez. Nem jött össze, de számunkra már így is emlékezetes, hiszen gyergyói csapat először szerepelt a fináléban.

És persze, először sikerült bejutni az Erste Liga legjobb négy csapata közé. Ezzel megszereztük a bronzérmet is, ami az első érmünk ezen a szinten. Amikor vége szakadt a szezonnak, harcban voltunk a döntőért és a romániai bajnokságban is egyike voltunk a végső győzelemre esélyes együtteseknek. Kár, hogy így ért véget...

– Április vége és május a világbajnokságok időszaka, a klubok pedig ilyenkor már a következő szezon csapatának építésén dolgoznak. Pár név már ismert, Hol tart ebben a GYHK?

– Igen, természetesen nálunk is intenzíven zajlik a háttérben a munka, játékosokkal és stábtagokkal tárgyalunk. Ez a jégkorongos közösség egy olyan kis világ, ahol mindenki ismer mindenkit, a jó és rossz hírek egyformán hamar terjednek. Reméljük, rólunk csak jó információkat kaphattak a sportolók, szakemberek: mindenki napirenden megkapta a szerződésébe foglalt juttatásokat, prémiumokat, amit nem mindenhol tudnak elmondani. Arra törekedtünk, hogy olyan körülményeket teremtsünk a csapatnak, hogy csak a jégkoronggal kelljen foglalkozzanak. Idén pedig azt is hozzátehettük, hogy olyan csapatot építünk, amely bajnokesélyes, ahol a sportolók sikereket érhetnek el. Jó a hírünk, de megdolgoztunk érte: úgy a klubvezetés, vagy a menedzsment, mint maga a csapat az eddig elért eredményekkel, de a szurkolóink is, hiszen az általuk keltett hangulat is sokak szimpátiáját felkeltette.