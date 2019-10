Eredményesen zárták a gyergyói versenyzők az Elit Kupát

Eredményesen szerepeltek a gyergyószentmiklósi lányok az itthon megrendezett negyedik Elit Kupa Aerobik és Táncversenyen, szombaton. Tizenhét csapat több száz résztvevője közül kerültek ki több alkalommal is a legjobbakként.

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

Negyedik alkalommal szervezte meg a csíkszeredai Gyermekek Palotája gyergyószentmiklósi székhelye, a szakkörre járó gyerekek szüleivel és támogatókkal közreműködve az Elit Kupa Aerobik és Táncversenyt, szombaton a Basilides Tibor Sportcsarnokban. A megmérettetés ugyan regionális szintű volt,

mégis Románia több településéről is érkeztek egyéni produkcióban és formációban szereplők.

Több csapat érkezett Bukarestből, és voltak megmérettetők Petrozsényből, Jászvásárról, Vasluiból, Oneşti-ről, Kovászna, illetve Hargita megyéből. A felsoroltak között ott voltak természetesen a helyi lányok is.

A megnyitó után aerobik számokat mutattak be a kategóriánként és korcsoportonként a négytagú zsűri elé álló gyerekek. Ezt követően látványtánc-tudásukat is megcsillogtatták a résztvevők. Egyéni és csapatos számokat is láthatott a közönség.