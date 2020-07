Elverte a Premier League címvédője a friss bajnokot

A már tét nélküli rangadót Guardiola csapata nyerte • Fotó: Forrás: Facebook

Az angol bajnokság a múlt évben a Manchester City és a Liverpool őrült versenyfutásáról szólt, idén azonban a „vörösök” leiskolázták az egész mezőnyt: a 32. fordulót 23 pontos előnyről várhatták. Így már csak a presztízs volt kérdés a liga csúcsmeccsén.

A Pool manchesteri játékosok díszsorfala között vonulhatott ki a gyepre, és már eleve érezhető volt, hogy itt nem lesz unalmas gurigázás, mindkét csapat egyértelműen a győzelemre törekedett. A meccsen aztán volt minden, ami egy semleges nézőt igazén szórakoztatni tud: rögtön az elején egy les miatt érvénytelenített City-gól, majd a túloldalon egy Szalah kapufa. A gólok sem várattak sokáig magukra, Sterling mezét rángatta meg Gomez, és De Bruyne 11-esből szerzett vezetést a hazaiaknak.

Ez egyértelműen döntő pillanat volt. Az egyenlítésre törő Liverpool hátul kinyílt, és lehetőséget adott a Citynek a gyors kontrákra, a szünetre már 3–0 lett az állás. A második félidőben még eggyel nőtt a különbség, Oxlade-Chamberlain lábáról jutott a labda a kapuba, és így lett öngól, de amúgy is a hálóban kötött volna ki a játékszer.

A meccs hosszabbításában Mahrez megszerezte az ötödiket is, de ez már nem került fel az eredményjelzőre, a találatot kezezés előzte meg.

Manchester City–Liverpool 4–0 (3–0)

Gólszerzők: De Bruyne (25. perc – 11-esből), Sterling (35.), Foden (45.), Oxlade-Chamberlain (66. – öngól)

A nap másik mérkőzésén a Sheffield sorra fojtott el minden próbálkozást a vendég Tottenham részéről. Az esélyesebbnek hitt londoniak az egész meccs alatt egyetlen kapura lövést értek el, és azt is a 90. percben. Igaz abból gól is lett. Ezt megelőzően azonban csak kínlódtak José Murinho játékosai, és a Sheffield akarata érvényesült úgy is, hogy mindössze a játékidő 33. százalékában birtokolták a labdát. Az első félidőben 1–0 volt az állás, ehhez még kettőt tett hozzá a Sheffield, hogy aztán a legvégén Kane lője meg a becsületgólt a Spurs-nak.

Sheffield United–Tottenham Hotspur 3–1 (1–0)

Gólszerzők: Berge (31.), Mousset (69.), McBurnie (84.), ill. Kane 90.