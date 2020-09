Első hazai mérkőzését játssza az új idényben az FK Csíkszereda

Nehéz mérkőzésre számít az FK Csíkszereda, de mindenképpen győzni szeretne • Fotó: Pinti Attila

A szombaton este 8 órakor kezdődő találkozót a koronavírus-járvány miatti intézkedések okán nézők nélkül rendezik meg, de öröm az ürömben, hogy az összecsapást több tévétársaság, a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 és a Look Plus is élőben közvetíti.

Az FK Csíkszeredának ez a második mérkőzése a 2020–2021-es szezonban, a csíkiak a nyitófordulóban 1–0-ra győztek a Lénárdfalva otthonában.

Bara Levente gólja három pontot ért az FK-nak a máramarosi kiszálláson Az FK Csíkszereda idegenbeli győzelemmel kezdte a labdarúgó 2. Liga 2020/2021-es idényét. A számos helyzetet kidolgozó piros-feketék Bara Levente góljával 1–0-ra nyertek a Léndárfalvi SK pályáján. Az FK Csíkszereda idegenbeli győzelemmel kezdte a labdarúgó 2. Liga 2020/2021-es idényét. A számos helyzetet kidolgozó piros-feketék Bara Levente góljával 1–0-ra nyertek a Léndárfalvi SK pályáján.

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője: „Nehéz dolgunk lesz, hiszen a Craiova pontokért érkezik, a bajnokság előtt kijelentették, hogy szeretnének feljutni az élvonalba. Mi is nyerni szeretnénk, itthon kell tartani a három pontot, hiszen akkor nagyobb értéke lenne az előző fordulóban aratott idegenbeli győzelemnek.

Sok a rejtély az ellenfélnél: új csapat, új játékosok, új edző. A keretet átnézve számos tapasztalt játékosuk van. A mi keretünkből a régebben lesérült Schieb mellett Palmeș, Pintér és Antal sem tudott teljes intenzitású edzést végezni.

A mérkőzés előtt dől el, hogy kikre számíthatunk és kikre nem. Egy biztos: a nézők nagyon fognak hiányozni.”

Fiatal csatárt igazoltak

Szebeni születésű, 18 éves csatárt igazolt a héten az FK Csíkszereda. Bogdan Rotar a Nagyszebeni Interstar FC neveltje, legutóbb a 3. Ligában, a Sellenberk csapatában játszott. Rotar öt évre írt alá a székelyföldi csapattal.

HIRDETÉS

Kinek a csapata ez a Craiova?

Véget nem érő viták miatt két futballcsapata van Craiovának, mindkettő azt tartja magáról, hogy az 1980-as években nemzetközi kupaporondon is remek eredményeket elért „Craiova Maxima” jogutódja. Az FC U Craiova 1948 nevű klub 2017-ben alakult, és az 1991–2016 közötti FC Universitatea Craiova néven szerepelt, de közben csődbe jutott klub helyét vette át. A 2. Ligába idén feljutott együttes tulajdonosa Adrian Mititelu. Az olténiai főváros másik csapata, az Universitatea Craiova az élvonalban szerepel. Az FC U Craiova 1948 szurkolói a Peluza Sud, az Universitatea Craiova drukkerei pedig a Peluza Nord nevű csoportosulásba tömörültek.

Az újonc FC U Craiova 1948 együttesének a szombat esti, FK Csíkszereda elleni mérkőzés lesz az első találkozója a másodosztályban, mivel a nyitófordulóbeli meccsét, a Temesvári Ripensia elleni találkozót elhalasztották, mert hat játékosuknak, közülük a három kapusnak pozitív lett a koronavírustesztje. A héten újabb tesztelésen estek át a craiovai csapat játékosai, az eredmények pedig negatívak lettek.

Labdarúgó 2. Liga, a 2. forduló programja:

Szombat 11 óra

Turris Turnu Măgurele–Bukaresti Metaloglobus,

Concordia Chiajna–Unirea Slobozia,

Dunărea Călărași–Lénárdfalvi Comuna.

Szombat 14 óra

Konstancai Farul–Bákói Aerostar.



Szombat 17.30

Bukaresti Rapid–Pandurii Târgu Jiu.

Szombat 20 óra

FK Csíkszereda–FC U Craiova 1948.

Vasárnap 13 óra

Resicabányai CSM– Petrolul Ploiești.



Vasárnap 18.30

CS Mioveni–Gloria Buzău.

Hétfő 18.30

Kolozsvári U–Temesvári ASU Poli.

Kedd 17 óra

Viitorul Pandurii–CSM Slatina.

A Temesvári Ripensia szabadnapos.