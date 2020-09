Első győzelmére hajt a Sepsi OSK

Három meccsen két pontot szerzett eddig a Sepsi OSK a bajnokságban. Archív • Fotó: Pinti Attila

A szombaton 19 órakor kezdődő találkozón látványos játékra számíthatunk, legalábbis a két csapat legutóbbi összecsapásain történtek erre engednek következtetni. A tavalyi bajnokság rájátszásában a piros-fehérek előbb hazai környezetben kétgólos hátrányból mentették döntetlenre a mérkőzést, a visszavágón pedig kisebb meglepetésre sima 3–0-s győzelmet arattak az akkor még Gheorghe Hagi által irányított alakulat ellen.

A román futball-legenda azóta felállt a kispadról, helyét a spanyol Ruben de la Barrera vette át, akinek vezetésével az új idényben a konstancaiaknak mindössze egy döntetlenre futotta az erejükből.

A Sepsi OSK rajtja sem sikerült a legjobban, a háromszékiek eddigi mérlege egy hazai vereség és két idegenbeli döntetlen, így Leo Grozavu vezetőedző arra számít, hogy a szombati meccsen csapata megszerzi első győzelmét a bajnokság idei kiírásában. A szakember szerint érdekes mérkőzésnek néznek elébe, hiszen mindkét együttes a támadó játékot részesíti előnyben, és

abban bízik, hogy a végeredményt nem külső tényezők, hanem csakis a labdarúgók teljesítménye fogja meghatározni.

„A Viitorul elleni meccsek mindig nehezek, de egyben érdekesek is voltak, és most is hasonlóra számítok. Most sem csak a megjelenésért fognak érkezni, és emlékszünk, legutóbb is mennyire szenvedtünk ellenük. Remélem, a mérkőzés végeredményét a pályára lépő játékosok fogják kialakítani, és nem befolyásolják majd más tényezők.

Biztos vagyok abban, hogy látványos meccs lesz, hiszen mindkét csapat támadó szellemben fog játszani, és természetesen azt szeretném, ha a végén mi örülhetnénk a győzelemnek. Biztató, hogy az Astra ellen megszereztük első találatainkat a bajnokságban, de azzal már kevésbé vagyok elégedett, hogy kaptunk is két gólt. Ez már többször megismétlődött, a múlt idényben is nem egyszer megtörtént, hogy

idegenben gólokat szereztünk, de mégsem sikerült kicsikarni a győzelmet. Ez intő jel kell legyen számunkra, nem szabad újra elkövetnünk ugyanazokat a hibákat

– nyilatkozta Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője.