Elrontották a magyarok az utolsó meccset, pedig feljuthattak volna

Szoros csatát hozott a zárómeccs. Végül a britek örülhettek • Fotó: Kovács Tamás • Forrás: MTI

A világbajnokság szervezői a sportélményt fokozandó, szurkolói falut hoztak létre az épülő új Puskás Ferenc Stadion árnyékában, a Sportarénától mintegy 30 méterre. Szükség is volt az arénába be nem jutó szurkolók részére egyfajta közösségi „élményközpont” biztosítására, hiszen már hetekkel a világbajnokság kezdete előtt elfogyott minden jegy a magyarok találkozóira.

A találkozó előtt a Magyar Jégkorong Szövetség első embere, Such György és a torna elnöke, Igor Nemecek hivatalosan is megnyitották a tornát, amelyet rendkívül látványos fényshow követett, a csarnokot ekkor már megtöltő 7170 néző szeme láttára.

A második mérkőzésen mutatkoztak be a hazaiak Kazahsztán ellen, de nem termett babér a hazaiaknak. Az eddigi tíz összecsapásukból mindössze egyszer nyert Magyarország, kilenc alkalommal a kazahok örülhettek. Ez tehát nem volt jó ómen.

A mérkőzés aztán nagy csatát hozott. Az első két harmad gólínsége után a harmadikban sajnos nem jött el a magyar Kánaán. A szokásoknak megfelelően – a remélt magyar helyett – szólt a győzteseknek kijáró nemzeti himnusz…ezúttal a kazah.

A vasárnapi balszerencsés kezdet után nem sok idő volt bánkódni, hétfőn már Olaszország ellen kellett ütőt fogni. A piros-fehér-zöldbe öltözött magyar publikum szinte önkívületi állapotban buzdította kedvenceit: „Aki ugrál, büszke magyar… hejj-hejj!” kiáltásokba remegett bele a csarnok.

Meghallották ezt a jégen lévő magyar hokisok is, és nagy csatában megszerezték az első hazai győzelmet a vébén. A meccs után ezrek torkából szólhatott a magyar himnusz.

Magyarország harmadik fordulóbeli ellenfele az a Szlovénia volt, aki óriási meglepetésre a nyitómeccsen előbb Nagy-Britanniától, majd a második fordulóban Lengyelországtól is vereséget szenvedett.

Újabb kudarcot már nem bírhatott el a nyugati szomszéd, és végül 4–1-re meg is verte a hazaiakat.

Bár két vereség és egy győzelem után gondolhatná az ember, hogy nem sok esély van a feljutásra, ez korántsem volt így. A hihetetlen arányú körbeveréseknek köszönhetően három teljes forduló után három hatpontos és ugyanennyi hárompontos csapat állt a tabellán.

Itt még akármi megtörténhetett.

A lengyelek elleni negyedik meccs volt a sorsdöntő találkozó, amit megnyertek a magyarok, és megmaradt esélyük a feljutásra, Lengyelország pedig a kiesés szélére sodródott.

Baráti szolidaritásból ezrek torkából harsogott: „Polska! Polska!” Ezt a lengyelverést azért most csöppet sem bántuk.

Az utolsó, britek elleni meccs előtt tehát úgy állt a helyzet, hogy Magyarország a negyedik helyen tanyázott, hat ponttal, de annyira együtt volt a mezőny, hogy a hatból még öt csapat is joggal pályázott a két első hely valamelyikére.

Lévén, hogy a legutolsó mérkőzés a magyar–brit volt, az előző két mérkőzés kimenetelétől függően már tudta a magyar csapat, hogy a feljutásért, a kiesés elkerüléséért vagy esetleg egy tét nélküli találkozón kell megmérkőzzön a csoportvezető Nagy-Britanniával.

A kazahok előbb 6–1 arányban nagyon elpáholták a lengyeleket, amivel eldőlt hogy a piros-fehérek a kiesők, a kazahok pedig jó eséllyel pályáztak egy feljutó helyre.

Az utolsóelőtti olasz–szlovén összecsapásra már sokat tisztult a helyzet. Magyar szempontból Szlovéniának nem szabadott nyernie, hogy a britekkel a feljutásért kelljen küzdeni. A mérkőzés rendkívül izgalmasan alakult, a csapatok 3–3-al fordultak az utolsó percekre.

Egyik csapatnak sem volt jó a döntetlen, és a szlovénok próbálkoztak előbb a kapusnélküli játékkal.

Támadtak is rendületlen, az olaszok meg védekeztek, hasonlóan nagy elánnal. A vége előtt két másodperccel szereztek is egy gólt az olaszok az üres szlovén kapuba. 4–3 Olaszországnak!

„Grazie, ragazzi! Saját kezünkben a sorsunk.” – hirdette rögtön a Nemzeti Sport Online. Az olasz győzelemmel eldőlt, hogy ha Magyarország az utolsó mérkőzésen legyőzi a briteket, akkor feljut és viszi magával Kazahsztánt is az elitbe, minden más esetben Nagy-Britannia és Olaszország örülhet ugyanennek. Szlovénia ekkor már nem volt képben.

A britek elleni mérkőzésre közel nyolcezer néző gyűlt be a Papp László Sportarénába.

A házigazdák rögtön nekiestek a briteknek, győzni kellett. A negyedik perc el is hozta az első magyar gólt, ami ki is tartott az első harmadban. Sőt a második játékrész elején meg is duplázták az előnyt.

Nyugodtan vonulhattak pihenőre a magyar játékosok, húsz percnyi játék választotta el a csapatot, hogy jövőre ismét a legjobbak között szerepelhessen.

Az utolsó harmadban kiegyenlített mezőnyjáték folyt, majd 10 perccel a vége előtt megszületett a brit szépítés (2–1). Egy botvisszahúzás miatt büntetőt lőhetett Magyarország, amit azonban nem sikerült értékesíteni.

Az utolsó percekre Nagy-Britannia lehozta kapusát és a feljutásért támadott, sajnos nem eredménytelenül. Jött a dráma.

Elcsendesedett az aréna, 15 másodperccel a vége előtt egyenlítettek a szigetországiak. Az utolsó pillanatokban még volt pár meleg pillanatuk a briteknek, de az eredmény nem változott, jöhetett a hosszabbítás, viszont a vébé érdemi kérdései eldőltek. Magyarország és Kazahsztán helyett Nagy-Britannia és Olaszország jutott fel a világelitbe.

A hosszabbításos három a három elleni öt perc sok magyar helyzetet hozott, de döntést nem. A szétlövésben végül pedig Nagy-Britannia nyert, behúzva így a mérkőzést is, 3–2 arányban.

Ti vagytok a legnagyobbak, hejj-hejj!

– szólt a közönség vigasztalása a pályán magukba roskadó magyar játékosoknak, majd szólt a győztesnek hivatalosan lejátszandó brit himnusz is, aztán a publikum elénekelte a magyart, végezetül pedig felcsendült a Ki tudja merre, merre visz a végzet…

Jégkorong, divízió 1/A világbajnokság, 5. forduló:

Nagy-Britannia–Magyarország 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0) - szétlövés után,

gólszerzők: Dowd (51.), Farmer (60.), illetve Bodó (4.), Erdély (42.)

A másik két szombati párharc eredménye:

Kazahsztán–Lengyelország 6–1 (2–0, 2–1, 2–0)

Olaszország–Szlovénia 4–3 (1–1, 2–2, 1–0)



A csoport végeredménye:

1. Nagy-Britannia 11 pont

2. Olaszország 9 pont

3. Kazahsztán 9 pont

4. Magyarország 7 pont

5. Szlovénia 6 pont

6. Lengyelország 3 pont

A legjobbak közé feljutott Nagy-Britannia és Olaszország, Lengyelország pedig kiesett.

Bennmaradtak az 1/B-ben

Az utolsó fordulóban dőlt el a divízió 1/B-ben, hogy melyik csapat fog a feljutást érő első helyen végezni, illetve kiesni. A romániai válogatott Horvátországgal csapott össze szombaton. Végül 7–3-ra nyert a Julius Penzes által irányított együttes, így bennmaradt. A magyarokkal egy csoportba fog szerepelni jövőben Litvánia, mely Észtországgal küzdött meg az utolsó fordulóban, és végül 4–1-re.

Jégkorong, divízió 1/B világbajnokság, 4. forduló:

Japán–Románia 3–2 – hosszabbítás után (1–1, 0–1, 1–0, 1–0),

gólszerzők: Takagi (3.), Echigo (53.), Nakajima (63.), illetve Fodor Csanád (9.), Részegh Tamás (22.)

Észtország–Horvátország 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

Litvánia–Ukrajna 5–4 – hosszabbítás után (1–1, 1–1, 2–2, 1–0)

5. forduló

Románia–Horvátország 7–3 (2–0, 2–1, 3–2),

gólszerzők: Molnár Zsombor (6.), Trancă Dániel (12.), Fodor Csanád (28.), Roberto Gliga (34.), Bíró Gergő (43.), Péter Zsolt (44.), Részegh Tamás (53.), illetve Vedlin (38.), Brine (52., 56.).

Ukrajna–Japán 1–7 (0–2, 1–2, 0–3)

Litvánia–Észtország 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

Korábbi, már közölt eredmények: Ukrajna–Románia 3–0, Japán–Észtország 2–1 (hosszabbítás után), Litvánia–Horvátország 3–0, Észtország–Ukrajna 2–0, Japán–Horvátország 4–3 és Litvánia–Románia 8–3, Horvátország–Ukrajna 4–2, Litvánia–Japán 1–6, Észtország–Románia 1–0.

A végső ranglista: 1. Litvánia 14 pont, 2. Japán 10, 3. Észtország 10, 4. Ukrajna 4, 5. Románia 4, 6. Horvátország 3.