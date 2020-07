Előzött az Inter, de Conte kész távozni

Üzent a vezetőknek • Fotó: inter.it

Az Inter két botlás után tudott újból nyerni a Serie A-ban, a fekete-kékek előbb a Bolognától kaptak ki otthon, majd a Hellas Verona vendégeként játszottak döntetlent.

A milánói csapat a Torino FC ellen is hátrányba került a 32. forduló hétfői zárómérkőzésén, ám ezúttal pozitív eredményt produkált a Conte-csapat.

Andrea Belotti góljára – amelyet Samir Handanovic nagy hibája előzött meg – a második félidő elején háromszor is válaszolt az Internazionale. Tizenkét perc alatt Ashley Young, Diego Godin és Lautaro Martinez is betalált, de a fordításból Alexis Sánchez is kivette a részét két gólpasszal.

A győzelem ellenére az edzőkérdés miatt továbbra is feszült a hangulat az Internél. Antonio Conte a meccs után kijelentette, hogy kész távozni a klubtól, amennyiben a vezetők nem elégedettek a munkájával.

Handanovicék hosszú idő után újra a második helyen állnak a Serie A-ban, ám a listavezető Juventus nagyon távol van tőlük. Hat fordulóval a vége előtt a bajnoki cím gyakorlatilag eldőlt, a négy BL-hely sorsa sem kérdéses, a Juve és az Inter mellett a Lazio és az Atalanta indulhat a Bajnokok Ligájában. Az Európa Liga csoportkörébe és selejtezőjébe vezető ötödik-hatodik pozícióért az AS Roma, a Napoli és a Milan csatázik.

Kedden késő este már kezdődik az újabb hétközi forduló, a január óta veretlen Atalanta a kiesőzónás Bresciát fogadja. A kör rangadóján a Juventus a jó formában lévő Sassuolohoz látogat.

Serie A, 32. forduló

Inter Milan–Torino FC 3–1 (0–1)

Gólszerzők: Young (49.), Godin (51.), Martinez (61.), ill. Belotti (17.)



Korábbi eredmények:



SSC Napoli–AC Milan 2–2 (1–1)

Udinese–Sampdoria 1–3 (1–1)

Parma–Bologna 2–2 (0–1)

Fiorentina–Hellas Verona 1–1 (0–1)

Cagliari–Lecce 0–0

Genoa–Spal 2–0 (1–0)

Juventus FC–Atalanta BC 2–2 (0–1)

Brescia–AS Roma 0–3 (0–0)

SS Lazio–US Sassuolo 1–2 (1–0)

Az élmezőnyben: 1. Juventus 76 pont, 2. Inter 68, 3. Lazio 68, 4. Atalanta 67, 5. AS Roma 54, 6. Napoli 52, 7. AC Milan 50. Teljes tabella: ITT

A 33. forduló programja

Kedd:

22.45 Atalanta–Brescia

Szerda:

20.30 Bologna–Spal

20.30 AC Milan–Parma

20.30 Sampdoria–Cagliari

22.45 Lecce–Fiorentina

22.45 AS Roma–Hellas Verona

22.45 US Sassuolo–Juventus FC

22.45 Udinese–SS Lazio

Csütörtök:

20.30 Torino FC–Genoa

22.45 Spal–Inter Milan