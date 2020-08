Először kapott ki a Budafok, Corbu debütált az NB I-ben

Pályafutása első NB I-es mérkőzésén lépett pályára a csíki támadó • Fotó: Puskás Akadémia/Facebook

Harmadik nekifutásra sikerült teljes fordulót rendezni a labdarúgó NB I. új szezonjában, miután előzőleg a koronavírus által sújtott Puskás Akadémia mindkét bajnokiját elhalasztották, és ugyanerre a sorsra jutott a Ferencváros–DVTK mérkőzés is. A zöld-fehérek a Celtic elleni BL-selejtezőre készülve kértek szabadnapot, majd szerdán bravúros továbbjutást értek el Glasgow-ban.

A címvédő vasárnap Zalaegerszegre látogatott, és a ZTE Arénában egy órát emberhátrányban játszva is győzni tudott. Botka Ende kiállítása után a válogatottba az újoncok között behívott Babati Benjamin büntetőjét kivédte Dibusz Dénes. A Rebrov-csapat Eldar Civic gyönyörű tekerésével került előnybe az első félidő végén, majd Ihor Haratyin fejelte be a második vendéggólt egy 53. percben elvégzett szögletnél. Babati szépített a hajrában, de a kék-fehéreknek az egyenlítés már nem jött össze.

A Csizmadia Csaba vezette Budafoki MTE két jó meccs után fogadta a MOL Fehérvárt, amely hét közben nehezen, büntetőpárbajjal jutott túl az ír Bohemiansen az Európa Liga első selejtezőkörében.

A Kisvárda legyőzése, illetve az Újpesttel játszott döntetlen után a marosvásárhelyi edző által felkészített újonc nem tudta megőrizni veretlenségét.

Loic Nego góljára Skribek Alen kiválóan eltalált kapáslövéssel válaszolt. A francia légiós később duplázott, majd Nemanja Nikolics és Ivan Petrjak is betalált, így az esélyesebb csapat magabiztosan nyert a budafoki stadionban.

Az EL-selejtezőben búcsúzott Puskás Akadémia továbbra sem számíthat több alapemberére, ám Hornyák Zsolt együttese öt saját nevelésű újonccal is leküzdötte hazai pályán az Újpestet. A lila-fehérektől Stieber Zoltán piros lapot kapott a 41. percben, ráadásul a felcsútiak már a mérkőzés elején megszerezték a vezetést Komáromi György Arjen Robbent idéző akciójával. Kevéssel a kiállítás után a sorozatban ötödik tétmérkőzésén betaláló Simon Krisztián egyenlített, de a második félidő első perceiben a csapatkapitány Szolnoki Roland hatalmas bombagóllal állította vissza a házigazdák egygólos előnyét.

A csíkszeredai Corbu Mariust a 63. percben, 2–1-es állásnál élete első NB I-es bajnokiján cserélte be edzője.

Az FK Csíkszeredánál nevelkedett, 18 éves székelyföldi támadó pár napja a Hammarby elleni Európa Liga-mérkőzésen is lehetőséget kapott, de míg Svédországban 3–0-s vereséget könyvelt el az NB I. bronzérmese, most lehetett ünnepelni a lefújás után. A gólgazdag találkozó végére maradt egy gólváltás, illetve egy újabb újpesti kiállítás – a hosszabbításban Dzenan Burekovic gyűjtötte be második sárga lapját –, a PAFC pedig 3–2-es sikerrel mutatkozott be a bajnokságban.