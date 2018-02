Először játszik a Nemzeti Arénában a Sepsi OSK

Neagoe és Oliveira. Meglepetést szeretnének okozni a fővárosban • Fotó: Sánta Imre

Az időjárási viszonyok miatt már korábban a fővárosba utazó piros-fehérek az előző fordulóban a Concordia Chiajna ellen elhullatott pontokat szeretnék visszaszerezni, ami nem lesz könnyű feladat a hazai élvonal egyik legjobb játékerőt képviselő együttese ellen.

Erről beszélt Eugen Neagoe, az OSK vezetőedzője is, aki szerint csapata felkészülten várja a találkozót. A háromszékiek trénere kitért arra is, hogy a legutóbbi meccsükön elkövetett hibákat kell kiküszöbölniük, hogy azok ne ismétlődjenek meg, és akkor képesek lesznek akár meglepetést is okozni a Nemzeti Arénában.