Először győzött Székesfehérváron a GYHK

Megtörte a GYHK a Fehérvári Titánok elleni idegenbeli rossz sorozatát • Fotó: Fehérvári Titánok

A GYHK négy korábbi székesfehérvári meccsén egyetlen pontot sem tudott szerezni, a Titánok mumusai voltak hazai pályán a gyergyószentmiklósiaknak. A fiatalos lendülettel, sebességgel nem nagyon tudtak mit kezdeni a piros-fehérek.

Egészen hétfő estig.

Most is nagy sebességgel korcsolyázott a hazai együttes, de ezúttal a gyergyói csapat megtalálta ennek az ellenszerét, és szilárd védekezésből gyorsan támadásba váltva tudta irányítani a játékot. A 7. percben a Rupert ikrek összjátéka után kipattanóból Péter szerezte meg a vezetést a hangos vendég szurkolótábor örömére. Ez láthatóan megzavarta a hazai fiatalokat, és Góga Csergő passza után szép cseleket bemutatva csúszott a kapu elé, megszerezve a második találatot is.