Előrelépést jelenthetnek a pofonok: a következő szezont készítik elő az Imperial Wetnél

Az Imperial Wet korábban Székelyudvarhelyen készült a végül törölt bajnoki döntőre. Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

Több új játékos érkezését, illetve távozását jelentette be a csíkszeredai együttes. A klub közösségi oldalán megjelent közlemény szerint a román teremlabdarúgó 1. Liga új szezonjára készülő csíkszeredai együttes tavalyi keretéből távozott a brazil, de román állampolgársággal is rendelkező Sávio Valadares, a szintén brazil Andre Luiz Nogueira „Deco”, a két szerb válogatott, Marko Pršić és Stefan Rakić, a spanyol Victor Lopez Gonzales kapus és a román Florin Matei. „Ezúton köszönjük együttműködésüket és további sikereket kívánunk nekik!” – olvasható az Imperial Wet közleményében.

Görbe Walter elmondta, hogy a következő szezonban a hazai játékosok lesznek többségben a csíki együttesben. Marad André Luis Sasse, akinek folyamatban van a román állampolgárság megszerzése, illetve a szintén brazil Mario Duque Velasco.

„A célok maradnak, megvédeni a bajnoki címet, sikeresen szerepelni a nemzetközi kupaporondon, szép és eredményes meccsekkel örvendeztetni meg a székelyföldi futsalbarátokat.

Kicsit változtattunk a politikánkon, ezúttal kevesebb idegenlégióst és kevesebb sztárt igazolunk, mert rájöttünk, hogy az eredmény ugyanaz.

Megfelelünk az U23-as, illetve az U21-es követelményeknek, Iszlai, Tifán és Aramă is fiatal játékos, de tárgyalunk a galaciak szintén 20 éven aluli kapusával, Andrei Dinicuță-vel is. Hiába neheztelnek ránk az udvarhelyiek azért, hogy hozzánk igazolt két játékosuk, mert nálunk is ugyanazt a fizetést kapják, mint Udvarhelyen. Szerintem más az ok, amiért minket választottak” – nyilatkozta Görbe, aki szerint

ideje lenne már, hogy a döntéshozók részéről valamilyen határozat szülessen a teremlabdarúgás folytatásáról is.