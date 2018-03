Előrehozták a Sportklub román bajnoki meccseit

Csíkszerdában rendezik a Sportklub–Steaua párharc első két meccsét. Archív • Fotó: Gecse Noémi

A vártnál korábban fejeződött be a csíkiak számára a Dunaújvárosi Acélbikák elleni sorozat, a Sportklub elsőként jutott be a jégkorong Erste Liga negyeddöntőjébe. A kék-fehérek vezetősége ezt ki is használta, az eredeti kiírásnál korábban, már vasárnap este megkezdi a Bukaresti Steaua elleni elődöntős sorozatot a román bajnokságban.

Az egyik fél három nyert mérkőzéséig tartó párharc első két összecsapását a Vákár Lajos Műjégpályán rendezik, vasárnap 18, illetve hétfőn 17 órától. A következő meccs/meccsek időpontjáról később döntenek.

A román bajnokságban a másik ágon a Brassói Corona és Gyergyószentmiklósi Progym küzd meg a döntőbe jutásért. Tervek szerint jövő héten elkezdődik ez az párharc is, először március 7-én, szerdán Brassóban csap össze a két együttes.