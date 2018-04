Előnyben a City’us

Hazai pályán nem hibáztak a marosvásárhelyiek. Pénteken a háromszékiek otthonában folytatódik a párharc. Archív • Fotó: Facebook/City’us Tirgu-Mures Oficial

A Marosvásárhelyi City’us és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal küzd a kiesés ellen a teremlabdarúgó 1. Ligában. Egyikük biztosan búcsúzni fog az élvonaltól, de a győztes sem örülhet teljesen, hiszen még egy osztályozós párharcot kell vívjon a 2. Liga ezüstérmesével.

Először a marosvásárhelyi Szász Albert Sportiskola tornatermében csapott össze hétfőn délben a két gárda. Az egyik fél két győzelméig tartó párharcban a City’us nyert.

HIRDETÉS

A hazaiak kezdték jobban a meccset, Alexandru Pop révén már a 3. percben megszerezték a vezetést. Jankó Botond a 9. percben egyenlített, de nem sokkal később Răzvan Togan újból előnyhöz juttatta a City’ust, majd Pop kettőre növelte az előnyt. Az első félidőben még Boér Hunor faragott a hátrányból.

Szünet után Pop megszerezte harmadik gólját, így a 22. percben 4–2 volt az állás. Andrei Boroș hét perccel a rendes játékidő lejárta előtt háromra növelte a City’us előnyét.

Még egy gólváltás történt a meccsen, de a lényeg nem változott: az első találkozón nyert a City’us.

Pénteken a Szabó Kati Sportcsarnokban fogadja a Sepsi Futsal a vásárhelyieket. Amennyiben a 18.30-kor kezdődő mérkőzésen egyenlítenek a szentgyörgyiek, vasárnap ismét házigazdaként játszhatnak a mindent eldöntő találkozón.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, alsóházi rájátszás, utolsó párharc:

Marosvásárhelyi City’us–Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 6–3 (3–2),

gólszerzők: Pop (3., 13., 22.), Togan (10.), Boroș (33., 37.), illetve Jankó (9.), Boér (14.), Bende (34.).

City’us: Răzvan Coman – Orbán András, Andrei Boroş, Alexandru Pop, Szabó Zsolt, Răzvan Togan, Küsmödi Tamás, Csíki Csaba, Nagy Norbert, Kiss Szilárd, Paul Luduşan, Dobai András. Edző: Kacsó Endre.

Sepsi Futsal: Papp László – Kisgyörgy Zsolt, Bende Lajos, Bocz József, Boér Hunor, Jankó Botond, Nagy Roland. Edző: Farkas Attila.

Vezették: Alexandru Mihai Kiuţă (Brassó), Benedek András (Székelyudvarhely). Tartalék-játékvezető: Szabó Attila (Székelyudvarhely).

Kedvező eredmény az udvarhelyieknek

Közben a felsőházban is zajlanak a küzdelmek a döntőbe kerülésért. Szombaton a 2-es csoportban Galaci United–Dunărea Călărași meccset rendeztek. Meglepetésre győztek a vendégek, ami kedvező az FK Székelyudvarhely számára, ugyanis így még az is belefér, hogy Jakab Zoltán legénysége kikapjon Călărași-on (csütörtök, 18 óra), de nyernie kell a United vendéglátójaként (május 8., kedd, 19.30). Egy másik forgatókönyv szerint, ha az udvarhelyi együttes győzni tud a Dunărea otthonában, akkor elég egy döntetlen is a galaciak ellen, és a döntőbe juthat.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, rájátszás, felsőház, 4. forduló, 2-es csoport:

Galaci United–Dunărea Călărași 1–2 (0–1), gólszerzők Tudose (27.), illetve Coelho (4., 30.).

A csoport állása: 1. United 7 pont, 2. Udvarhely 5, 3. Călărași 3.

1-es csoport:

Dévai Autobergamo–Jászvásári Poli CSM 12–0 (4–0).

A csoport állása: 1. Déva 9 pont, 2. Temesvári Informatica 7, 3. Jászvásár 0.