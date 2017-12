Elődöntős Hollandiában az SZKC

Az utolsó másodpercben kapott gól miatt vereséget szenvedett Izrael válogatottjától csütörtökön a Székelyudvarhelyi KC a Limburgi Kézilabda Napokon, ám a szerdán este a 2014-es holland bajnok Bevo HC ellen aratott győzelmének köszönhetően csoportgyőztesként jutott be az elődöntőbe.

• Fotó: Jos Joosten

Térfélcsere után két számjegyűre is nőtt a két csapat közti különbség, így egy pillanatig sem volt kérdéses, melyikük nyeri meg a találkozót. A végeredmény 36–29 lett.

A nyolccsapatos torna első mérkőzésén, szerdán délben az ABC/Uminho Braga felett 33–28-as diadalt aratott az SZKC , a jó játék pedig az esti találkozón is folytatódott. A holland Bevo HC nem tudta tartani a lépést az SZKC-val, már az első félidőben kényelmes előnyt kovácsolt össze az udvarhelyi csapat.

A találkozón Dragan Djukic több felállást is tesztelt, a két beállós játék, illetve a lehozott kapusos taktika is jól működött.

Ám így is sikerült diktálni az iramot, azonban a Zvonko Sundovski által irányított válogatott nem szakadt le, a szünet előtt Balázs szemfüles gólja kellett ahhoz, hogy döntetlennél vonuljanak öltözőbe a csapatok.

A szünet után többször is 3–4 góllal vezetett a KC, de az ellenfelet nem lehetett lerázni, rendre egyenlített.

Így történt a hajrában is, amikor percek alatt eltűnt a KC négygólos előnye. Djukic 33–33-as döntetlennél lehozta a kapust is, ám az izraeli hálóőr előbb Krivokapics, majd Voinea ziccerét is védte, csapattársa pedig az üresen hagyott udvarhelyi hálóba dobta a labdát.