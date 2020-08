Elmarad a GYHK gyetvai mérkőzése

Alaposan átírja a jégkorong előszezonját a fokozódó vírusjárvány. Sorra jelentik be az Erste-ligás csapatok, hogy elmaradnak a szlovákiai együttesekkel tervezett edzőmeccseik. A Gyergyói Hoki Klub sem utazik el Gyetvára.

Szerdán Dunaújvárossal csapnak össze a gyergyóiak. Archív • Fotó: Dunaújvárosi Acélbikák

A vírusjárvány fokozódása miatt Szlovákia újabb szigorításokat vezetett be, amelyek következtében a jelenlegi körülmények között a felvidéki csapatokhoz nem utazhatnak más országok együttesei, továbbá ők nem tudnak zökkenőmentesen külföldön játszani. A GYHK augusztus 20-án Gyetván játszott volna az extraligás Detva 07 csapatával, de erre sem kerülhet sor – derül ki a piros-fehérek Facebook-oldalán közzétett közleményből.

Az Érden edzőtáborozó gyergyóiaknak így a tervezett három helyett csak két felkészülési mérkőzésük lesz a következő időszakban, szerdán 19 órától a Dunaújvárosi Acélbikákkal játszanak, jövő kedden pedig a Hydro Fehérvár AV19 együttesével csapnak össze. Mindkét érdi mérkőzés zárt kapus lesz.

A GYHK vezetői a gyetvaiak helyett más ellenfelet keresnek, de mint érdeklődésünkre elmondták, ez most kicsit sem lesz könnyű. Az ok: egy magyarországi csapatnál is megjelent a vírus.

Megbetegedett az Újpest egyik játékosa

Vasárnap jelentette be az UTE jégkorongszakosztálya, hogy egyik játékosuk koronavírustesztje pozitívnak bizonyult. Leállnak az edzésekkel, és a Megyeri úti jégcsarnokot bizonytalan időre lezárják. A lilák pénteken játszották első felkészülési mérkőzésüket Debrecenben – a végeredmény 1–4 lett –, a visszavágóra vasárnap este került volna sor a Megyeri úton.

Elmarad egyelőre a magyar Szuperkupa-mérkőzés is – derült ki hétfőn. Ancsin János, az Újpest jégkorongszakosztályának igazgatója az M1 aktuális csatornának elmondta, játékosuk megbetegedése miatt a magyar szövetséggel és a Ferencváros illetékeseivel egyeztetve a két csapat Szuperkupa-mérkőzésének elhalasztása mellett döntöttek. Erre szeptember 4-én került volna sor.

Az egész Erste Ligát érintheti az, hogy az UTE kérvényezni fogja az új szezon rajtjának elhalasztását egy-két héttel. Ugyanis egyelőre nem tarthatnak edzéseket, és számításuk szerint szeptember 3-án vagy 4-én edzhetnek újra, egy hét alatt viszont nem lehet felkészülni a bajnokságra. A Ferencváros programjából nemcsak az UTE elleni Szuperkupa-meccs esik ki, hanem az Érsekújvár elleni találkozó is. A felvidéki csapattal szeptember 1-jén csaptak volna össze a Tüskecsarnokban.