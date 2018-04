Ellenfelétől is dicséretet kapott a Sepsi OSK szurkolótábora

• Fotó: Sánta Imre

Köszönjük szurkolóink támogatását, akik megérdemlik, hogy első ligás csapatuk legyen. Nehezen jött össze a mai győzelem, egy hosszabbításban szerzett találattal, és az eredménnyel természetesen elégedett vagyok. De elmondtam a fiúknak is, hogy a játékkal már kevésbé vagyok elégedett, mert ismerem őket, és tudom, hogy ennél többre is képesek.”

Cristian Pustai, Gaz Metán: „Jól kezdtünk, nagyrészt mi irányítottuk a játékot, vezetéshez is jutottunk, de hibákat követtünk el, és ez vereséget eredményezett. Fájdalmas, hogy a Temesvár ellen és most is az utolsó percekben, rögzített helyzetekből kaptunk gólt. Pedig ma jól játszott a csapatom, veszélyes ellentámadásokat vezettünk és több lehetőségünk is volt. A tizenkettedik órában vagyunk, telnek a fordulók, és mi sorban hullatjuk ki ujjaink között a pontokat.

Ezen túl viszont el kell mondanom, hogy nagyon jól éreztem magam egy olyan stadionban, ahol minden szék foglalt volt, a szurkolók pedig nagyszerű hangulatot teremtettek, és akkor is énekeltek, mikor csapatuk hátrányban volt.

Jó lenne, ha máshol is ezt láthatnánk, és megtelnének a stadionok.”

Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, 5. forduló, Sepsiszentgyörgy, 4500 néző:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Medgyesi Gaz Metan 2–1 (0–1),

gólszerzők: Hadnagy (69.), Simonovszki (90+1.), illetve Rondon (30.).

Sepsi OSK: Niczuly – Ursu, Dima (Hamed, 54.), Viera, Sato – Ghinga, Petrović, Oliveira (Kuku, 55.), Tandia (Hadnagy, 64.), Fülöp – Simonovszki. Edző: Eugen Neagoe.

Gaz Metan: Greab – Crețu, M. Constantin, Fytanidis, Bușu – Cristea (Sîrghi, 71.), Rosado, Diogo, Olaru (Tîrcoveanu, 75.), Chamed (Caiado, 79.) – Rondon. Edző: Cristian Pustai.

Sárga lap: Sato (80.), illetve Fytanidis (68.)

Játékvezetők: George Rădulescu (Bukarest), Alexandru Cerei (Kolozsvár), Marius Marchidanu (Brăila).

Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, hétvégi meccsek:

Felsőház:

CSU Craiova–Jászvásári Poli – szombat, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus)

FC Viitorul–Kolozsvári CFR – vasárnap, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Astra Giurgiu–FCSB – hétfő, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus)

* a 2. fordulóból elmaradt Jászvásári Poli–Astra Giurgiu mérkőzést április 26-án 18 órától pótolják be.

Alsóház:

FC Voluntari–Bukaresti Dinamo 2–4 (0–3)

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Medgyesi Gaz Metan 2–1 (0–1)

Concordia Chiajna–Bukaresti Juventus – vasárnap, 13 óra (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Temesvári Poli–FC Botoșani – hétfő, 18 óra (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Ranglista:

1. FCSB 38 pont

2. Kolzosvári CFR 36

3. Craiova 31

4. Viitorul 29

5. Astra Giurgiu 23

6. Jászvásári Poli CSM 20

….........................

7. Dinamo 32 pont

8. Botoșani 25

9. Sepsi OSK 19

10. Voluntari 18

11. Chiajna 16

12. Temesvár 16

13. Medgyes 15

14. Juventus 13