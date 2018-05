Ellátogatott a kegytemplomba is a magyar korosztályos fociválogatott

Lendületes focit játszottak kedden délután a fiatalok. Érdemes lesz szerdán délután is kilátogatni a csíkszeredai stadionba • Fotó: Gecse Noémi

Varga Károly, az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója portálunknak korábban elmondotta, hogy az esemény kezdeményezője, ötletgazdája Szondy Zoltán, az akadémia elnöke volt.

„Az ő koordinálásával, több egyeztetésre is sor került vezetői szinten, de ezen túlmenően a mérkőzés létrejötte szerintem azt is jelzi, hogy immáron magyar és román oldalon is elismerik a régióban folyó szakmai munkát” – hangsúlyozta Varga.