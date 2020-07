Elkezdte a hangolást az új idényre a székelyudvarhelyi kézilabdacsapat

Ezen a héten nekivágott az edzéseknek a Székelyudvarhelyi Szejke SK. Bár az együttes kiharcolta az élvonalbeli feljutási tornán való szereplést, a klubvezetés a gazdasági helyzetet mérlegelve úgy döntött, nem indul el a megmérettetésen. Idén is a férfi kézilabda A osztályba iratkozik be a székelyföldi gárda.

Hosszú szünet után gyűlt ismét össze a Szejke kerete • Fotó: Erdély Bálint Előd

Csakhogy, azóta történt egy s más: a világjárvány miatt a szponzori kör nem tudta zökkenőmentesen támogatni a klubot, így letettek a nagy álomról, a soron következő évadban is a másodosztályba nevez be a Szejke SK, a feljutási tornára el sem utaznak.

Hétfőn délután gyűlt össze először a Székelyudvarhelyi Szejke kerete, a csapat a kézilabdaélet leállása óta először találkozott edzésen. Azóta öt hónap telt el, az együttes a bajnokság felfüggesztésekor csoportelsőként állt, célkitűzése a Bölények Ligájába való feljutás volt – amire meg is volt az esélye.

A vezetőedző Sipos Lóránt maradt, megkeresésünkre elmondta, a legfontosabb, hogy végre elkezdhették a munkát: „Nehéz időszakon vagyunk túl, mindenképp öröm, hogy jelenleg egy tizenhét fős kerettel nekiálltunk a munkának. Persze, betartva a jelenlegi korlátozásokat, egyelőre az erőnléti edzések vannak a középpontban, Nagy Sándor trénerrel. A lehetőségekhez mérten majd lesznek labdás tréningek, ha úgy alakulnak a dolgok, akkor tesztmeccsek is”.

A felkészülés előtt a székelyföldi gárda tagjain elvégezték a koronavírustesztet, mindenkinél negatív lett az eredmény.

A kézilabdázók és a szakmai stáb is elfogadta, hogy fizetésüket tíz százalékkal csökkentették. A nagyifjúsági együttestől „jöttek fel” kézilabdázók, egyetlen igazolást jelentettek be: a nagybányai születésű, legutóbb a Nagyváradi VSK-nál szereplő, 193 cm magas, 93 kilós Szabó Benjámin írt alá, aki átlövő szerepkört tölt be.

A Román Kézilabda-szövetség (FRH) augusztus közepéig várja az A osztályba nevező együttesek beiratkozását, azután döntenek arról, hogy milyen lesz a másodosztály versenykiírása.

Szó volt arról, hogy marad a négy csoportos besorolás, de arról is hallani, hogy az a terv, hogy két csoportba osszák a jelentkezőket.

Egyelőre sok a kérdőjel, elég csak arra gondolni, hogy augusztus közepén indulnia kellene az élvonalbeli pontvadászatnak. Addig még a feljutási tornát is le kellene játszaniuk. Jelenleg még normális edzéseket sem lehet tartani. Valószínűleg csúszik minden” – fejtette ki Sipos.

Ami pedig csapata idei célkitűzését illeti, szerinte erről még korai lenne beszélni, majd akkor érdemes, amikor kialakul az A osztály összetétele, elindul a bajnokság – az elmúlt idényekben a másodosztály szeptember elején rajtolt el.