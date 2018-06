Elkészült a második gyergyószentmiklósi műjégpálya

Az új létesítménytől a sportoló gyermekek számának növekedését várják • Fotó: Gergely Imre

A Székelyföldi Jégkorong Akadémia felépítette és átadta Gyergyószentmiklós önkormányzatának a ballon-jégpályát. Még apróbb munkálatok szükségesek, hogy fogadni tudja a korcsolyázókat, jégkorongozókat, de a jégfelület, a világítás, a palánk elkészült.

Három felszerelt öltöző is van a sátortető alatt, valamint egy konténer, amely elsősegélynyújtó helynek és irodának is használható. Az új jégpályához egy vadonatúj elektromos jéggyalu (rolba) is hozzátartozik.

A helyszínen vannak a büntetőpad és a cserepad elemei is, ezeket kell még összeszerelni a következőkben, illetve a járófelületekre a korcsolyaéleket védő gumiszőnyeget leteríteni.

Leghamarabb ősztől működhet

Miután meggyőződtek róla, hogy a pálya kifogástalanul működik, megnyomták a kikapcsoló gombot, azaz leállították a fagyasztást, és legközelebb ősszel kapcsolhatják be. Ez több dologtól függ.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta, hogy közeleg a régi, nagy csarnok felújítása, amit a kormány finanszíroz. A beruházás előkészítése jelenleg is zajlik.

Jelenleg úgy tűnik, hogy ősszel a Gyergyói Hoki Klub felnőtt jégkorongcsapata és az utánpótlás együttesek is még a régi csarnokban fognak edzeni, mérkőzéseket vívni. Ha így lesz, akkor valószínűleg várnak még a ballonpálya elindításával.

Az új pályát az elképzelések szerint akkor kezdik működtetni, amikor hozzálátnak a régi felújítási munkálataihoz.

Gyergyószentmiklós önkormányzata ugyanis nem tud egyszerre két pályát fenntartani, és nem is szándéka. Két pálya csak akkor működhet szimultán, ha az egyikre külső pénzügyi forrást találnak – szögezte le a polgármester.

Az utánpótlás a legfontosabb

Nagy Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia képviselője elmondta, a pályaméret a Nemzetközi Jégkorong Szövetség szabványainak megfelelő, 60x30 méteres, a hazai jégkorongszövetség szabályzata szerint pedig a legkisebbektől az U18-asokig minden korosztály számára lehet itt hivatalos mérkőzéseket rendezni.