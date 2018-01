Elkapkodták az SZKC játékosait, akiknek még jócskán tartoznak Udvarhelyről

Szétszélednek a Székelyudvarhelyi KC kézilabdázói, a keret összes játékosa kapott már ajánlatot, többen döntöttek is már, néhányan pedig szerdáig mérlegelnek. Közben az udvarhelyi városházától kapott tájékoztatóból fény derül az anyagiakra – elmaradt fizetések, adótartozás –, illetve a hogyan továbbra is.

• Fotó: Pál Árpád

„Pillanatok alatt elkapkodták őket. Mivel hamarosan zárul az átigazolási szezon, a bizonytalan jövő, az anyagi fedezet hiánya miatt nem tudtuk és nem is akartuk őket megtartani. Mindenki kapott magának új csapatot, ez azt is jelenti, hogy nagyon erős keretet sikerült összeraknunk erre az idényre. Megmutattuk országnak, világnak az SZKC valódi értékét. A klub marad, egyelőre nem zárjuk be az ajtókat” – nyilatkozta telefonos megkeresésünkre Ladányi Kinga, a Székelyudvarhelyi KC gazdasági igazgatója.

Váratlanul érte a csapat felbomlása a játékosokat és az edzőket Megdöbbentette a hír a Székelyudvarhelyi KC játékosait és edzőit, hogy a csapat felbomlik. Sajnálják a kialakult helyzetet, hiszen mindeddig nem érezték, hogy bármilyen probléma lenne a klubnál. Megdöbbentette a hír a Székelyudvarhelyi KC játékosait és edzőit, hogy a csapat felbomlik. Sajnálják a kialakult helyzetet, hiszen mindeddig nem érezték, hogy bármilyen probléma lenne a klubnál.

Ki hol folytatja?

A magyar férfi kézilabda-válogatottban tavaly bemutatkozott, a nemrég véget ért horvátországi Európa-bajnokságon egy gólt szerzett Vilovszki Uros, illetve a szerb Milos Dragas a Nagybányai Minaurhoz írt alá. A csapat veterán jobbátlövője, Krivokapics Milorad a B. Braun Gyöngyösi KK-nál folytatja pályafutását.

Balázs Botond is Magyarországra igazol, ő az Orosháza FKSE játékosa lesz, többek között Ferenczi Botonddal és Szabó Leventével alkot egy csapatot a székelyudvarhelyi Bakó Botond edző irányítása alatt.

Antonijo Kovacevic is a magyar NBI-ben folytatja, a horvát balszélső a Csurgói KK-t fogja erősíteni. A klub két fehérorosz játékosa, az Eb-n egyaránt pályára lépett Makszim Baranau és Vjacsaszlav Szaldacenka is hazatér hazájába, a jobbszélső az SKA Minszkhez, míg a kapus a HC Meshkov Bresthez került.