Elítélik a Sepsi OSK meccsén történt magyargyűlölködést

Nagy port kavart a Bukaresti Juventus és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK meccse előtt bejátszott nacionalista, vulgáris, magyargyűlölő dal. A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) is elítéli a történteket.

Nyertek a háromszékiek. Ez volt az első győzelmük a rájátszásban • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

A labdarúgó 1. Liga alsóházi rájátszásának hétfői meccsén, a voluntari-i stadionban a játékosok bemelegítése alatt a hangszórókból gusztustalan hangvételű magyargyűlölő dallamok szóltak. A román sajtóban is olyan cikkek jelentek meg, melyek felháborítónak tartják az esetet.

A labdarúgó-szövetség elítéli az efféle magatartást, kijelentették, hogy nincs helye az idegengyűlölő, soviniszta megnyilvánulásoknak a stadionokban, a labdarúgásban.

Négy helyett ugrott előre a Sepsi OSK Megérdemelt győzelmet aratott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a román labdarúgó 1. Liga rájátszásának 4. fordulójában. A háromszékiek a Bukaresti Juventus vendégeként nyertek 2–0-ra, és így már nincsenek kieső helyen.

„A versenysportot a fair play szelleme kell vezényelje, nem pedig a gyűlölet és az erőszak. A Román Labdarúgó Szövetség folyamatosan futtatja oktatási és népszerűsítő kampányát az összes kisebbség és a társadalmi csoportok értékének tiszteletben tartásáért,

így felháborodással vette tudomásul az április 9-én a voluntari-i stadionban történteket.

Az ügy kivizsgálása a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik, amely figyelembe veszi a Juventus–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK mérkőzésen jelen lévő képviselők jelentését (a FRF képviselői – szerk. megj.)” – írja közleményében a szövetség.

„A gyűlölködő beszédnek nincs mit keresnie a labdarúgásban. Romániában vagyunk, 2018-at írunk, nem pedig a középkorban. A játékosoknak nincs szükségük rá, és nem is kértek a rasszista megnyilvánulásokból. Ha a klub személyzete tíz idióta kedvtelése után fut, akkor biztos vagyok benne, hogy rossz úton járunk. Nem tűrjük, és nem fogjuk tűrni az efféle dolgokat. Ugyanakkor meg vagyok győződve, hogy a szurkolók sem kedvelik az ilyen stílusú kommunikációt, ami ellenségeskedést próbál kelteni” – nyilatkozta a Gsp.ronak a Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) egyik tisztviselője.

Hárít a bukaresti klub

Az eset kapcsán a Digisport.ro megkérdezte a Juventus vezetőségét. Paul Terteleac, a klub sportigazgatója azzal védekezett, hogy a bemondó játszotta be a zenét. Állította, hogy a szpíker tévedésből rossz adathordozót rakott be a számítógépbe.

A meccsnek otthont adó stadiont birtokló FC Voluntari közleményben határolódott el a történtektől. Kijelentették, hogy ők csak bérbe adták a létesítményt, és vele együtt jár a bemondó is. A Juventus volt a házigazda, a bemondó pedig mindent a bukaresti csapat utasítására tett, a hangfalakból hallatszó zenét is eszerint játszotta be – jelentette ki az Voluntari vezetősége.