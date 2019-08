Életképes az udvarhelyi foci utánpótlásképzése

Működik a székelyföldi labdarúgás utánpótlásképzése, ezt bizonyítja, hogy a 3. Ligában első hazai mérkőzésére készülő Székelyudvarhelyi FC keretében több olyan, akadémiát megjárt játékos is található, aki a városban sajátította el a foci alapjait.

Kovács Dániel Udvarhelyen kezdte pályafutását, ugyanitt folytatja • Fotó: Barabás Ákos

Szezonindító sajtótájékoztatót tartottak szerdán késő délután az SZFC-nél. „Jó minőségű keret állt össze, nem véletlen az első fordulóban elért szászrégeni 1–1 sem. Örvendetes, hogy azok az akadémistáink, akik Udvarhelyen tanulták meg a foci alapjait, visszakanyarodtak hozzánk.

Mint Kovács Dániel, aki megjárta a magyar válogatottat és a Puskás Akadémiát is. Most itt kapott nálunk szerződést, akárcsak Berkeczi Csongor, Pál Kristóf, Bencze Norbert és Solymosy Lehel.

Egy tehetséges fiatalnak egy erős harmadosztályos csapat tökéletes a fejlődésre” – mondta Demény Norbert, az SZFC utánpótlásedzője.

A felnőtt együttes vezetőedzője, Mészáros Alpár is hasonló véleményen van. „A fiataloknak ez a korrekt út, hogy a harmadosztályban kezdik felépíteni pályafutásukat. Ez mindenki számára pozitív dolog. A csíki akadémiáról kikerült játékosok közül nem mindenki tud a 2. Ligában is játszani. Azokon a fiatalokon, akik hozzánk kerültek, látszik, hogy fel vannak készülve, kezdőjátékosokként számítunk rájuk.”

Itthon akarják tartani a pontokat

Mészáros a pénteken 18 órától rendezendő, Váradszentmárton elleni hazai bajnokival kapcsolatban elmondta, jól ismerik az ellenfelet.

Nyerni akarunk, a Szászrégenben mutatott játékot szeretnénk tovább folytatni. Fel vagyunk készülve az ellenfélből, ismerjük a pozitív és negatív oldalukat is.

Hét közben a kupában kiejtették a Nagyváradi Luceafărult, jó morállal érkeznek hozzánk. A keretükben van pár jó váradi játékos, míg a nyári osztályozón Kolozs megye bajnokát ejtették ki. Ezek a nehéz meccsek, amelyeken muszáj gólt rúgni, de mi bizakodók vagyunk.”

Az U15-ösök az országos elitbe jutnának

„Az idei szezonban az SZFC utánpótláscsapatai közül a 2005-ös korosztály nagyobb figyelmet kap, hiszen megvan az esélye arra, hogy kijusson az országos porondra is. Hosszú és kemény bajnokság előtt állnak, célunk, hogy minél magasabbra jussanak. Továbbá ez nem azt jelenti, hogy a többi együttes bármiben is elmaradna az U15-ösöktől. Ez az a korosztály, amely az akadémia előtt áll, több játékosunkért is érdeklődtek itthonról és külföldről egyaránt, erre büszkék vagyunk.