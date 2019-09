Egyre népszerűbb a Hargita Trail Running

• Fotó: Józsa Levente

Érdekesség, hogy a minden évben a családokat megmozgató Family távon idén is nagy volt az érdeklődés, 40 család közel 130 tagja fejezte be az 5 kilométeres, közel 200 méter pozitív szintkülönbséggel rendelkező szakaszt, amely a Madarasi Hargita csúcsát is érintette. Itt az utolsó beérkező is ugyanúgy örvendhetett mint az első, hiszen

a családi futam nem a versengésről szól, nincs időmérés, nincs rangsorolás, itt mindenki nyertes.

Annál is inkább, mivel minden család egy bőséges csomagot kapott a díjkiosztón, amely legfőképp a gyerekeket örvendeztette meg, de velük együtt szüleiket is.