Egyetlen elfogadható célkitűzés a feljutás

Naponta két edzéssel készülnek a VSK labdarúgói • Fotó: Facebook/CSM Târgu Mureș

„Nem könnyű feladat, hisz különböző szintű és korú játékosok alkotják a keretet, olyanok is, akik az alsóbb osztályokból érkezve, eddig hetente két edzésen vettek részt. Most viszont naponta tartunk két edzést, ami bizony megvisel egyeseket. A városháza által kínált körülmények azonban a lehető legjobbak, így megvan minden esélyünk arra, hogy már az első évben megnyerjük a bajnokságot” – vélekedett lapunknak a vezetőedző, aki egyben a szakosztályvezetői teendőket is ellátja.

„Astafei, akit elsősorban emberként értékelek nagyra, de játékosként sem elvetni való, nagyot lendíthetne a csapaton, valóságos húzóember lenne mind a pályán, mind az öltözőben. Amennyiben sikerülne a szenegáli N’Doye-nak is megoldanunk a munkavállalási engedélyét, az ő tapasztalatának és akaraterejének is hasznát tudnánk venni.

A lényeg viszont az, hogy helyi és környékbeli játékosokból álljon a csapat, és az edzőt se csereberéljük kéthetente

– jelentette ki Székes Károly.

Ez egyébként a szurkolók elvárásaival is egybecseng. A húszas keretben eddig számos helyi fiatal kapott helyet, olyan is, aki más város felsőbb osztályú csapatában is megfordult, de olyan is, aki alig töltötte be a 16. életévét.