Egyetért az idény lezárásával a Gyergyói Hoki Klub

Helyeselte a döntést a GYHK sportmenedzsere, szerinte nem is volt más lehetősége a szakszövetségnek. Hozzátette, nehéz lett volna egy helyes rangsort felállítani.

A játékosok hazamentek, a jeget leolvasztották, nehéz lett volna a folytatás • Fotó: Pinti Attila

„Ennek így kellett lennie, le kellett zárni a bajnokságot. Nem is értettem eddig sem, hogy miért tétovázott mostanáig a hokiszövetség. Az egész világon megállt a jégkorong élet, csak itt Romániában húzták az időt az illetékesek. Itt nem volt opció az sem, hogy halasztjuk pár hetet és folytatjuk a küzdelmet” – mondta megkeresésünkre Bereczky Szilárd, a Gyergyói Hoki Klub sportmenedzsere.

Hozzátette, az idegenlégiósok minden csapattól hazamentek, az edzések is leálltak. Sőt, míg például fociban akár később is újra lehet kezdeni, a hokiban ez nem működik, hiszen a jeget is leolvasztották minden csarnokban.

Nem volt egyöntetű döntés hokibajnokság törlése Törölték a romániai felnőtt és U20-as jégkorongbajnokságokat. Erről a Román Jégkorong-szövetség (FRHG) vezetőtestülete és a közgyűlés döntött a koronavírus-járvány terjedése miatt bevezetett szükségállapotot követően. A döntés nem volt egyöntetű.

Óriási fölösleges pénzpazarlás lett volna ezeket hetekig, hónapokig üresen fenntartani.

„Azzal döntéssel is egyetértek, hogy nem hirdettek győztest, nem állapítottak meg sorrendet: a romániai bajnokságban még az alapszakaszból sem játszottak le számos mérkőzést, és az addigi eredményeket azért nem lehetett volna figyelembe venni, mert például nem egyforma számú mérkőzésen vannak túl a csapatok. Például Galac csak 24, mi 31 meccset játszottunk le. Hogy lehetne így sorrendet kialakítani?” – fogalmazta meg a menedzser.

A Román Jégkorong-szövetség csütörtökön jelentette be a bajnokság törlését.