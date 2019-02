EYOF: előkelő helyen végzett Fórika Szabolcs

A 17. helyen ért célba az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) a gyergyószentmiklósi ISK sífutója, Fórika Szabolcs a szabad stílusú versenyszám 7,5 kilométeres távján. Ez önmagában nagy eredmény, hiszen romániai versenyző ebben a számban sosem ért el ilyen előkelő helyezést. Azonban lehetett volna jobb is.

Tanítvány és mester. Fórika Szabolcs és Jánosi István az EYOF kabalafigurájával

Az első két körben az élmezőnyben, a 4–5. helyen haladt a gyergyótekerőpataki Fórika Szabolcs, aztán végül a 17. idővel ért célba. Edzője, Jánosi István – aki egyben a romániai sífutóküldöttség vezetője is – részben elégedett.

„Szabolcs minden tőle telhetőt megtett, ez azonban most csak a 17. helyre volt elég, annak ellenére, hogy előzőleg a legjobb tízbe várták.

Egy jobb sorsolás, illetve egy komoly ellenfél kellett volna, és akkor összejöhetett volna a remélt eredmény.

Harminc másodpercenként indultak a versenyzők, és Szabolcs rövid idő alatt be is fogta, meg is előzte az előtte indulót, azonban a még korábban indulók már távol voltak, a később rajtolók pedig őt nem tudták megközelíteni. Ha lett volna egy olyan közvetlen ellenfél, aki »húzza magával«, akivel meg kell küzdenie, akkor biztosan jobb időt ér el” – mondta Jánosi István.