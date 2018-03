Egy héttel elhalasztották az Udvarhely körzeti focibajnokság rajtját

Kevés játékosa maradt a szentlélekieknek (piros-fekete mezben), így inkább kiszállnak a bajnokságból. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Az utóbbi időszak kitartó esőzései miatt a legtöbb pályán megállt a víz, így azok játékra alkalmatlanok, emiatt a szervezőbizottság a csapatok kérésére egy héttel elhalasztotta a bajnoki rajtot. Az A és B csoportokban a küzdelmek június 24-éig tartanak, míg a C-ben egy héttel korábban, azaz június 17-én lesz az utolsó forduló.

A 7. Ligában tíz főre csappant a mezőny, mivel a Máréfalvi Medvenyelv még tavaly augusztusban, a bajnoki rajt előtt lépett vissza a pontvadászatból.

Szentlélek kiszállását követően egy kieső már ismert az A csoportban, ezután pedig fordulónként egy csapat állni fog, és játék nélkül jut majd a három ponthoz. A C-ben játéknaponként két együttes lesz szabadnapos, a Betfalvi Ifjúság ellenfelei pedig ugyancsak játék nélkül nyernek 3–0-ra.

Pénz- és játékoshiány

Szentlélek keretéből hat játékos ment el külföldre dolgozni, és mivel nem volt kivel pótolni őket, a visszalépés mellett döntöttek. „A hiányzókat eddig is nagyon nehéz volt pótolni, általában iskolások léptek helyettük pályára.

A maradék játékosaink pedig azt mondták, hogy így nem éri meg folytatni, és Malomfalvára, Bogárfalvára, Farkaslakára igazoltak, hogy ott legalább tudjanak focizni.

Sok pénzbe került, amit általában zsebből tettünk ki, ebben a szegénységben pedig nagyon nehéz az A csoportban” – mondta a Szentléleki Nyikó csapatvezetője, Bartha Gyula.

Szentlélek az eddig lejátszott tizenhárom fordulóban egy győzelmet szerzett, Felsőboldogfalva vendégeként 5–2-re nyert, a többi találkozóját mind elveszítette, emiatt az utolsó helyen található a táblázaton.

„Mivel utolsók voltunk, a közönség is elfordult tőlünk. Azon is gondolkodtunk, hogy maradjunk az A-ban, és ha ki is esünk, legalább a B-ben folytatjuk. Csak olyan sokan elmentek külföldre, hogy lehetetlenné vált a folytatás.

Kár, mivel édesapám, Bartha Miklós még 1950-ben alapította meg a csapatot, és azóta működött.

Én is játszottam benne, majd vállaltam a csapat vezetését. Nagyon sajnálom, mert ez egy nagyon jó vasárnapi szórakozás volt, most így a szomszéd falvakba megyünk meccset nézni” – folytatta a hetvenéves Bartha Gyula.

Amennyiben a nyár folyamán sikerül megoldást találni a csapat anyagi gondjaira, illetve a pályát is rendbe tudják tenni, ősszel beiratkoznának a C csoportba.

Szentlélek legjobb eredménye az 1990-es körzeti bajnoki cím, illetve egy nagyszerű kupamenetelés még a '70-es évekből. „Akkor a Román Kupában följutottunk egészen a C divízióig. Az Udvarhelyi Haladással kerültünk össze, amely azelőtt esett ki a B divízióból. Semmi esélyünk nem volt ellene, és 10–2-re kaptunk ki. Közös flekkenezéssel zártuk a meccset, és akkor azt mondták az udvarhelyi játékosok, hogy ha tudják, hogy ilyen jól fogadjuk őket, biztosan nem rúgtak volna ennyi gólt nekünk” – emlékezett vissza a szentléleki csapatvezető.