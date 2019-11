Egy esélyt elszalasztott a Sepsi-SIC

A harmadik negyedben csupán egyszer ért el pontot a Sepsi-SIC • Fotó: Sánta Imre

A folytatásban előbb a vendégek részéről Miskiniene talált a gyűrűbe, majd a zöld-fehérek vették át a játék irányítását, Topuzovic és Butler találataival egyenlítettek, a pontgyártást pedig Kelley és Pasic folytatták, és ezzel hat pontos előnyt sikerült kidolgozniuk (28–22). Ekkor Rymarenko pillanatai következtek, két hárompontos dobása is célba talált, amire Givens még válaszolni tudott, de innentől kezdve megtorpantak a háromszékiek, amit a vendégek ki is használtak, és húszpercnyi játékidő után öt pontos előnyre tettek szert (30–35).

A vendégek kapták el jobban a rajtot, és néhány perc elteltével meg is léptek hét ponttal, ám ekkor Zoran Mikes időt kért, a szentgyörgyi lányok pedig összekapták magukat, és sikerült megfordítaniuk az állást (14–13). A lengyelek sem késlekedtek a válasszal,

A lengyelek egymás után szórták a pontokat, míg a hazaiak a harmadik negyedben csupán egyetlen találatot jegyezhettek. A Sepsi-SIC védekező és támadó játéka is érthetetlenül szétesett, ami megkönnyítette a vendégek dolgát, akik a mérkőzés ezen szakaszában bebiztosították győzelmüket, hiszen a záró felvonás előtt már behozhatatlanná vált a különbség (32–55). Az utolsó tíz percben már az Artego is visszavett a ritmusból, de a negyedet így is ők nyerték, kialakítva az 50–76-os végeredményt.

Az ünneplés ugyan elmaradt a Sepsi Arénában, de a fájó vereséget követően sincs veszve még minden, a zöld-fehérek továbbra is őrzik továbbjutási esélyeiket.

Legközelebb november 27-én az azonos pontszámmal rendelkező Galatasaray Istanbul otthonában javíthatják ki botlásukat, majd az utolsó csoportmeccset hazai pályán játsszák december 5-én a svéd Lulea BBK ellen.

Női kosárlabda, Európa Kupa, E csoport, 4. forduló:

Sepsi-SIC–Artego Bydgoszcz 50–76 (16–18, 14–17, 2–20, 18–21)

Sepsi-SIC: Kelley 15, Givens 12, Pasic 5 (1x3), Mandache 2, Gödri-Părău 2. Cserék: Topuzovic 8 (1x3), Butler 4, Vucetic 2, Demeter, Orbán, Mîrne-Nagy, Kovács. Edző: Zoran Mikes.

Artego: Miskiniene 24, Miedzik 11 (3x3), O’Neill 10, Pobozy 10, Kiesel 2. Cserék: Rymarenko 15 (5x3), Michalek 4, Swiatkovska, Sobiech W., Sobiech R. Edző: Tomasz Herkt.

Játékvezetők: Vilius Maciulaitis (litván), Valentin Oliot (francia), Martin Van Hoye (belga).

A csoport másik mérkőzésén: Lulea BBK (svéd)–Galatasaray (török) 67–72 (17–22, 11–15, 25–17, 14–18)

A csoport állása:

1. Artego Bydgoszcz 8 (4/0)

2. Sepsi-SIC 6 (2/2)

3. Galatasaray 6 (2/2)

4. Lulea BBK 4 (0/4)