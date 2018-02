Dunaújvárosi ellenfelet kapott a Sportklub

Kemény csata várható a csíkiak és a dunaújvárosiak között. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Szabados Richárd szerint a középszakasz beépítése jó döntésnek bizonyult, hiszen, a csapatok hatalmas küzdelmet vívtak a rájátszásért, a felsőház első helye és a rájátszásba jutás is az utolsó fordulóban dőlt el .

Az alelnök a játék színvonalának emelkedése mellett azt hangsúlyozta, hogy a szövetség és a liga közösen dolgozik a szurkolók minél jobb kiszolgálásán. Több workshopot is tartottak az érintett szakemberek és a klubok, ennek is köszönhető, hogy marketing és kommunikáció terén is előreléptek a klubok és a liga. Hosszútávon a cél az, hogy a mérkőzésre járás családi szórakozás és teljes élmény legyen – tájékoztatott a Magyar Jégkorong Szövetség honlapja.

Ahogy az korábban is lenni szokott, a ranglista első három helyezettje ellenfelet választhatott magának. A középszakaszgyőztes MAC Budapest a Ferencvárosi TC-t hívta ki, a második Miskolci DVTK Jegesmedvék a Fehérvári Titánokat, a Dunaújváros a Csíkszeredai Sportklubot, így az Újpestnek maradt a Brassói Corona.

Február 20-án, jövő kedden kezdődnek a párharcok, épp a dunaújvárosiak és a csíkiak indítják a sort – előbbi otthonában rendezik az első meccset. Másnap is összecsap a két együttes, ugyancsak Magyarországon. Ezt követően február 24-én és 25-én, azaz szombaton és vasárnap a Vákár Lajos Műjégcsarnokban küzdenek meg.

Az egyik fél négy győzelméig tart a párharc, amennyiben február 25-éig nem tudnak dönteni, további meccseket rendeznek.

Az alapszakaszban osztoztak a győzelmeken: szeptember 25-én 4–1-re nyert vendégként a Sportklub, majd október 6-án 5–1-re hazaiként, de utána visszavágott az Acélbikák, december 3-án 6–4-re győzött a Vákár Lajos Műjégcsarnokban és 16-án 3–1-re vendéglátóként.

Jégkorong, Erste Liga, negyeddöntő, párosítások (zárójelben a bajnokság középszakaszának helyezése):

MAC Budapest (1.)–Ferencvárosi TC (7.)

Miskolci DVTK Jegesmedvék (2.)–Fehérvári Titánok (8.)

Dunaújvárosi Acélbikák (3.)–Csíkszeredai Sportklub (6.)

Újpest (4.)–Brassói Corona (5.).