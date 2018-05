Drámai döntetlen, a bronzért folytatja az FK

• Fotó: Barabás Ákos

Annak tudatában lépett pályára az udvarhelyi együttes, hogy mindenképp nyernie kell a döntőbe jutáshoz. Szurkolói is úgy készültek, hogy hazai diadallal ért véget a találkozó.

A galaciaknak elég volt a döntetlen is, így ők inkább az ellentámadásokra rendezkedtek be. Volt is egy nagy helyzetük, Octavian Cireș az 5. percben csak Grigoraș-sal állt szembe, de az FK hálóőre nagy bravúrral kivédte a távoli lövést.

Temesvár nyerte az 1-es csoportot



A másik csoportban is kedden ért véget az utolsó, mindent eldöntő meccs: a Temesvári Informatica nagy csatában 5–3-ra legyőzte a címvédő Dévai Autobergamót, és ezzel a Béga-partiak bejutottak a döntőbe. Az 1-es csoport végeredménye: 1. Informatica 13 pont, 2. Déva 9, Jászvásári Poli CSM 0.

Öt perc játék után sorcserét hajtottak végre a vendéglátók, Szőcs László mellé Csala, Hadnagy és Máté érkezett. Robbant is a csarnok a 6. percben, előnyhöz jutottak a vendéglátók: egy szöglet után Csala mintegy tíz méterről kapura lőtte a játékszert,

Máté József ért bele, de az első próbálkozást még Wellington hárította, de a duplázásánál már csak a kapuba tudta ütni a labdát (1–0).

Kétgólos előnyre tett szert az FK a 10. percben: Szécsi Barna csípett el egy passzt, indította Szőcsöt, aki a kapus mellett elrúgta a lasztit, és zörrent a háló (2–0).