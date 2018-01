Drámai csatába nyert az Inter Gyergyó

Sokgólos hátrányból hozta vissza a meccset a remetei csapat • Fotó: Gergely Imre

A Benedek Kupán gyűjtött fáradtsággal látogatott Gyergyóremetére az Inter Gyergyó, s ez a tény játszott közre abban is, hogy rögtön az első labdaszerzést követően vészkapusos taktikára váltottak a szentmiklósiak.

Ezúttal is bevált, Nagy Zsombor kapujába többször is betaláltak az interesek, volt olyan pillanat is, amikor 5–1-es Inter-vezetés állt az eredményjelzőn.

Az első félidő végéig hatszor voltak eredményesek a zöld-narancsok, a remeteiek pedig – a kisebb hibákat kihasználva – háromra faragták hátrányukat.

A második játékrészben még jobban meglátszott a fáradtság az Inter játékán. A taktika ugyanaz maradt, mint az elején, betalálni viszont nem igazán sikerült, sorra maradtak ki a nagyobbnál nagyobb helyzetek.

Remetei oldalról viszont annál jobban kijött a lépés, és bár szentmiklósiak növelni tudták előnyüket, a Kereszthegy négy lövése is utat talált a hálóba, így a rendes játékidő végére 7–7 állt kijelzőn.

A kétszer ötperces hosszabbítás során mindkét fél folyamatosan ostromolt, találatot azonban nem jegyeztek, így büntetőrúgások következtek.

Úgy tűnt, nehezen dől el a továbbjutó sorsa, szebbnél szebb gólok születtek, végül pedig Nagy Dénes lövését hárította Portik, így az Inter Gyergyó jutott a Román Kupa 16-os mezőnyébe.

A kupa következő körét minden bizonnyal már ezen a héten kisorsolják, a továbbjutott második ligás csapatok akkor már az élvonalban szereplő gárdák bármelyikét is kaphatják ellenfélnek.

Teremlabdarúgás, Román Kupa, 1. forduló:

Gyergyóremetei Kereszthegy–Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó 10–11 – büntetőrúgások után (3–6, 7–7),

gólszerzők: Cătălin Doltea 4, Gál Rajmond 2, Nagy Dénes 1, illetve Berecz Norbert, Péter András 2–2, Tepes, Kostandi és Gergely 1–1.

További eredmények:

Bukovina Vîcov–Futsal Ceahlăul Piatra Neamț 10–1 (4–0)

Fortius 2014 Buzău–Luceafărul Buzău 9–7 (5–4)

Nagyváradi Dinamo Leonardo–Kolozsvári Clujana 6–11 (6–6)

Dévai West–Pro-Tineret Sighisoara 8–7 (2–3)

Brassói Colțea–Kézdivásárhelyi KSE – kedd, 18 óra.