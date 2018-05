Döntős álmokból érmes valóság

Három év várakozás után egy győzelemre volt a döntőbe jutástól az FK Székelyudvarhely. A teremlabdarúgó 1. Liga idei kiírásában az együttessel többször kegyes volt a sors. A gyengébb tavaszi szezont követően a rájátszásban elkerülte a két nagy riválist, az utolsó előtti játéknapon egy idegenbeli győzelemmel saját kezében volt a sorsa. A keddi találkozón így is megvolt a sansz, saját közönsége előtt le kellett gyűrnie a tavalyi ezüstérmest, hogy az aranyért játszhasson.

Kőkemény csatát vívott egymással az FK és a United • Fotó: Barabás Ákos

Sőt a teremlabdarúgó 1. Liga play-offjában belefért az utolsó előtti játéknapon való botlás is, a Dunărea Călărași otthonában vereséget szenvedett az FK. Csakhogy a tavalyi ezüstérmes Galaci United sem brillírozott, az utolsó pillanatokban mentett pontot Szőcsék ellen, majd kikapott a Dunăreától. Mindenről az utolsó forduló döntött.

Fortuna istennő még így is nagyon kegyes volt az udvarhelyiekkel, mivel a versenykiírás alapján a rájátszásban elkerülték a címvédő a Dévai Autobergamót, illetve a Temesvári Informaticát.

Remélem, hogy a hazai pálya előnye, a szurkolók támogatása megadja számunkra a pluszenergiát, amihez természetesen társulnia kell lelkesedésünknek is.

Elkerülhetetlen, hogy rákérdezzek: tanítványai is ezen a véleményen vannak-e. „Azt látom, hogy határozottak, tudják, hogy ebben a helyzetben a döntő a megoldás számunkra. Kisdöntőt elég sokat játszottunk, most ideje volna bekerülni a fináléba. Megpróbáljuk úgy irányítani a találkozót, hogy akár az utolsó percek is számítsanak.

Ez nem azt jelenti, hogy mindent egy lapra feltéve támadunk, közben meg kapjuk a gólokat. Fegyelmezetten, fej fej mellett haladni a célunk felé.

Az volna az igazi, ha gyorsan eldőlne javunkra az összecsapás, de tudjuk, hogy ez szinte lehetetlen. Hogy mi döntheti el a meccset? A kapusteljesítmények, valamint helyenként a szerencse. Illetve hogy a nyomást ki miként tudja kezelni” – összegzett a tréner.

Adott volt a következő interjúalany, ha már a kapusokról ejtett szót a szakember. Andrei Grigoraș az egész idény alatt jól teljesített, a bemelegítés alatt érdeklődtem, mennyire nagy a nyomás rajta.