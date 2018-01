Döntetlennel zárta az edzőtábort a Sepsi OSK

Lejárt a kéthetes edzőtábor, utaznak haza a fiúk • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Nem született gól a csütörtök délutáni találkozón, melyen a szentgyörgyi együttes a grúz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság negyedik helyén végzett FC Saburtalo Tbiliszivel csapott össze. Így a Sepsi OSK döntetlennel zárta a barátságos meccsek sorát.

Változások a vezetőségben



A klub közleményben tájékoztatott, hogy a vezetőségben két csere is történt, távozott Árki Gábor és Nagy Sándor. „Január 24-ei hatállyal a Sepsi OSK vezetésében változások álltak be. Az elnöki tisztséget eddig betöltő Árki Gábor távozott a klub éléről. Ugyanakkor Nagy Sándor utánpótlás szakmai igazgató is a jövőben máshol folytatja a pályafutását. Klubunk vezetősége köszöni Árki Gábor és Nagy Sándor eddigi munkáját, és sok sikert kívánunk a továbbiakban volt munkatársainknak!” – olvasható a közleményben.

Korábban a Kovászna megyei gárda az albán FC Kamzával (1–1), a lengyel Korona Kielcével (0–0) és az ukrán FC Olekszandrijával (1–1) ikszelt le, majd kikapott a kazah Kajszar Kizilordától (1–2).

A háromszéki csapat pénteken utazik haza, hiszen egy héttel később kezdődik az 1. Liga tavaszi szezonja. Az első meccsén a Temesvári Polival csap össze Ploiești-en.

Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Antalya, Törökország:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–FC Saburtalo Tbiliszi 0–0

A Sepsi OSK-nál játszott: Niczuly – Dalmau, Viera, Obsivac, Sato – Ghinga, Petrovikj – Chiriță (Petre, 72.), Gorrin, Oliveira (Babei, 83.) – Kuku.