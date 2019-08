FK-döntetlen itthon: az edző szerint „veszítettünk két pontot”

a második egymást követő szögletet jobb oldalról ívelhette be az FK, a kapu közelében jól helyezkedő Veres Szilárd pedig közelről a hálóba lőtte a labdát (1–1).

mindkét gárda több szögletrúgást végezhetett el, de a védelmek magabiztosan hárítottak. A 68. percben Honciu lövésénél védett magabiztosan Bordás, a 84. percben pedig Gliga tört be a csíki 16-os területére, ahol azonban a védők szerelni tudták.

Az FK legnagyobb második félidőben jegyzett gólhelyzete a 86. percben adódott,

amikor Barta betört a 16-os területére, azonban a vendégkapus a székelyföldi csatár lábai elől menteni tudott. A 90. percben Varela, a vendégek játékosa megkapta a második sárga lapot, és kiállították.

Mestermérleg

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője. „Nem vagyok megelégedve a döntetlennel, két pontot veszítettünk ma. Jó csapata van a Călărași-nak, még alakulóban lévő gárda, most formálódik, de kemény dió lesz mindenki számára. A mi játékunkban most és az UTA elleni meccsen is

túl könnyen kihasználatlanul maradtak a ziccerek, a tiszta helyzetek, ezen kell javítanunk.

A játékosok odaadásával a mérkőzésen és az edzéseken meg vagyok elégedve. Következik szerdán egy kupameccs Piatra Neamț-on, amelyet nagyon komolyan veszünk, a továbbjutás a célunk. A bajnokságban a következő fordulóban a Petrolul otthonában kellene játszanunk, de olyan hírek terjengenek, hogy azt a mérkőzést el fogják halasztani, mert ugyanazon a pályán játszik majd a válogatott is.”

Cristian Pustai, a Dunărea Călărași vezetőedzője. „Az eredmény igazságos, meg vagyok elégedve. Tudtam, mi vár rám Călărași-on, mert amikor átvettem a csapatot csak két-három játékost találtam, közben meglettünk, de a csapat zöme nincs felkészülve, a két középhátvédem az elmúlt héten érkezett. Jobb csapat leszünk, csak ehhez idő kell.

Csíkszereda egy oázis a romániai futballban, erdélyi létemre boldog vagyok, hogy az erdélyi foci fejlődik.

Örülök, hogy ilyen helyek és emberek vannak Erdélyben, mint amilyenekkel Csíkszeredában találkoztam. Szép volt a szurkolás, jó volt a hangulat.”